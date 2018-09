Ülkelerindeki yaz tatilinin bitimine bir hafta kalması ve aşure günü tatili nedeniyle tatillerini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı, yaptıkları alışverişle kent esnafının yüzünü güldürdü.



Yaz tatilinin son günlerini ve aşure günü tatilini Türkiye'de değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'ı tercih etti.



Tatil için Türkiye'yi seçen turistler, karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.



Otellerle doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Van'da İranlı turistler, gündüzleri kentin doğal ve turistik yerlerini gezerken, akşam saatlerinde de alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.



İranlılar, dört bir yanı ışıklarla renklendirilen caddelerde Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafı yaptıkları alışverişle sevindirdi.

"GEÇEN YILA ORANLA DAHA FAZLA TURİST AĞIRLADIK"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, turist yoğunluğu nedeniyle kentteki otel, misafirhane ve öğretmen evlerinin dolduğunu söyledi.



Oluşan yoğunluğun ticari hayatı olumlu etkilediğini, turizme de bir canlılık getirdiğini ifade eden Aktuğ, "9 aylık verilere bakıldığında 680 bin civarında turist ilimizi ziyaret etti. 444 bini yerli, geri kalan 235 bini de yabancı. Geçen yıla oranla biraz daha fazla turist ağırladık ama İran'ın sınır kapılarında uyguladığı vize zammı gelen turisti biraz olumsuz etkiledi" dedi.



Geceleyen turist sayısının yıl sonu itibariyle 1 milyonun üzerinde olacağını beklediklerini belirten Aktuğ, Van'ın İran için alternatifsiz bir şehir olduğunu anlattı.



"ÇOK İYİ ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR"

Aktuğ, kültür, örf ve adet anlamında İranlılarla ortak paydada buluştuklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"İranlılar Van'da bir yabancılık çekmiyor. Bu da gelecek olan insan sayısını olumlu etkiliyor. İnsanımız yabancılara karşı çok misafirperverler. İran'da giyim anlamında her türlü markayı bulamıyorlar, bu konuda da her türlü imkandan yararlanabiliyorlar. Çok iyi alışveriş yapıyorlar ve Van'ın ticaretine de büyük bir katkıda bulunuyorlar. Yemek ve sosyal yaşantımıza yabancı değiller. Bu yüzden de her geçen gün Van'a gelen turist sayısında gözle görülür bir artış var. Gelen turist sayısını gören insanlarımız mevcut yapıları 1+1'e dönüştürdüler. Oralarda kalan insanların sayısını da kayıtlara geçmediği için hesaplayamıyoruz"

"TÜM ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Otel sahibi Reşat Yeşilağaç, İranlıların son iki ay içerisinde yoğun olarak Van'ı tercih ettiğini dile getirerek, bu durumun esnafı sevindirdiğini söyledi.



İranlıların sadece otel sahiplerini değil, lokanta, mağaza, ulaşım sektörü ve eğlence mekanlarını da olumlu etkilediğini kaydeden Yeşilağaç, "Uzun süredir durgun olan turizm sektörümüz son iki aydır çok canlandı. Kentimizde şu an çok sayıda turist ağırlıyoruz. Yediden yetmişe tüm esnafımızın yüzü gülüyor. İnşallah bu yoğunluk böyle devam eder" diye konuştu.



"OTELLERİMİZDE DOLULUK ORANI YÜZDE 100"

Otel işletmecisi Fuat Hacıyusufoğlu, konaklama sıkıntısı yaşanmaması için tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyerek, "Kurban Bayram'ından bu yana çok yoğunluk var. Otellerimizde doluluk oranı yüzde yüz. Misafirlerimizin konaklama sıkıntısı yaşamaması için önlemler aldık. Onları boş olan konaklama yerlerine yönlendiriyoruz. Daha çok alışveriş ve eğlence için buradalar" ifadesini kullandı.



"HER GELEN İRANLI EN AZ 4 GÜN KALIYOR"

İranlı tur rehberi İrfan Haşimi de son bir hafta içerisinde bin 500 İranlıya Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdiğini söyledi.



İranlıların Van'ı çok sevdiğini, her tatil döneminde burayı tercih ettiğini anlatan Haşimi, şunları dile getirdi:



"Özellikle Van Gölü, Akdamar Adası, Van Kalesi ve Kedi Evi'ni görmeyi çok istiyorlar. Buraları çok beğeniyorlar. Misafirlerin yüzde 90'ı Akdamar Adası'nı görmeye geliyor. Buraya geldiklerinde çok memnun kalıyorlar. İranlılar gezmek, eğlenmek ve alışveriş için buraya geliyorlar. Her gelen İranlı en az 4 gün kalıyor. En çok da alışveriş için geliyorlar. Esnaftan çok memnunuz, çok misafirperverler. Şimdilik konaklama konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz"



İranlı Leyla Caferi de her tatil döneminde eşi ve çocuklarıyla Van'a geldiğini söyleyerek, "Bu şehrin insanları çok misafirperver. Genelde elektronik eşya ve elbise alışverişi yapmak için geliyoruz. Van Gölü ve Akdamar Adası'nı çok beğeniyoruz. Buralardaki turlara da katılarak geziyoruz" dedi.