Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası tanıtım için hazırladıkları reklam serisinde Türkiye'nin zengin kültürü ve kadim tarihini yansıttıklarını bildirdi.
Ersoy, Twitter hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmlerini paylaştı.
"Göbeklitepe", "Efes", "Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı" ve "Suda Dans" temalarının olduğu 1 dakika 13 saniyelik filmi paylaşan Ersoy, "Uluslararası ziyaretçilerimiz için hazırladığımız reklam serimizin başlangıç filminde ülkemizdeki eşsiz tatil seçeneklerini tanıtıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İşte Türkiye'nin turizm tanıtım filmleri...
VİDEO: TÜRKİYE'NİN 2023 TURİZM STRATEJİSİ (BAKAN ERSOY AÇIKLADI)