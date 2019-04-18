Dünya turuyla bir hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten İşletici çifti, korsan saldırılarına maruz kalmalarına rağmen dünya turunu sorunsuz tamamladıklarını belirtti. İzmir’de yaşayan Nurettin İşletici (58) ve Ebru İşletici (44) çifti tekneyle dünya turu hayallerini gerçekleştirdi. 3 yıl önce başladıkları dünya turunu bitirmeye sayılı günler kala Didim’de D-Marin Didim Marina'ya demir atan İşletici çifti, turla ilgili bilinmeyenleri anlattı.



"FARKLI YERLER VE KÜLTÜRLER KEŞFETTİK"



Tura çıkmadan önce 2 yıl hazırlık yaptıklarını anlatan Ebru İşletici, “Dünya seyahati benim çocukluk hayalimdi. Bunu tekneyle yaptık. Eşim de bu hayale ortak oldu ve tur öncesinde 2 yıllık bir hazırlık yaptık. Para biriktirmenin yanı sıra teknenin ihtiyaçları için de malzeme tedarik ettik. Bu seyahatin duygusal yanı da ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak kalmanız ama onu da internet yoluyla çözdük. Tüm dünyayı gezdik, farklı yerler ve kültürler keşfettik. İkimiz de az derecede İngilizce bilmemize rağmen vücut diliyle anlaşarak gittiğimiz yerlerde kendimizi ifade ettik” dedi.



"DOĞAYA SAYGILI OLMAYI ÖĞRENDİK"



Dünya turunda doğayla baş edilemeyeceğini öğrendiklerini belirten Ebru İşletici, “Doğaya saygı duymalıyız. Ona saygı duyup karşı koymadık. Doğru zamanda denizlerde yol almayı öğrendik. Hiçbir sıkıntı çekmeden zaman zaman karaya ayak basarak seyahatlerimizi gerçekleştirdik. Bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte yaşadık” diye konuştu.



"OKYANUSLAR ÇEKİCİ"



Nurettin İşletici ise İzmir Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan yola çıktıklarını belirterek, “Ege ve Akdeniz üzerinden Cebelitarık Boğazı'nı aşarak Atlas Okyanusu'na, oradan Karayiplere, ardından Copuvede Adaları'na ve Panama Kanalı'na geldik. Ekvator’a geldiğimizde birinci yılı tamamladık. Ardından Pasifik Okyanusu'na açıldık ve 24 gün sürdü. Fransız polyezsazı geçerek Fiji Adalarını geçerek Avustralya'ya geldik. Endonezya, Singapur ve Tayland’ı gezdik ve 2. yılımızda yıl başına orada girdik. Sonra Srilanka ve Maldivler üzerinde Kızıldeniz’e giriş yaptık. Gittiğimiz her yer birbirinden güzel ve çekici” ifadelerini kullandı.

"KIZILDENİZ'DE KORSAN SALDIRISINA UĞRADIK"



Kızıldeniz’deki korsan saldırılarına kendilerinin de maruz kaldığını belirten İşletici, şunları kaydetti: “Teknemiz korsan saldırısına uğradı. Yardım istedik ve bölgedeki diğer tekneler ile savaş tekneleri yardımımıza gelerek bizleri kurtardı. Ardından Mısır ve Sudan üzerinden Süveyş kanalından Akdeniz’e, oradan da Marmaris’e geldik. Türkiye’deki diğer durağımız Didim oldu. Dünya turumuzun son durağı Didim, turumuz İzmir Seferihisar’da sona erecek.”



"28 BİN MİL YOL KAT ETTİK"



Nurettin İşletici, teknelerinin dünya turu için ideal bir tekne olduğunu belirterek, “Teknemizle toplamda yaklaşık 28 bin mil yol kat ettik. Seyahatimiz bize aylık 2 bin dolara mal oldu. En fazla denizde kaldığımız gün 24 gün oldu. En ilginç hikayemiz ise köpek balıkları ve balinalarla birlikte denizde olmak. Çok keyif verici anlar geçirdik. Burada yaşadıklarımızı iki seyir defterine yazdık ama yazamadıklarımız daha var. Onları da 'www.kozayat.com' adresinden anlatacağız. Bu seyahatimizde gittiğimiz her yerde muhakkak bir Türk vatandaşına rastladık ve bizler için de güzel anılar oldu” şeklinde konuştu.



"TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEDİK"



3 yıl önce çıktıkları seyahatlerinde Türk bayrağını yelkenlerinden indirmediklerini fakat ABD bayrağını teknelerine takmak zorunda kaldıklarını kaydeden İşletici, “Teknemiz 2. el bir tekne. Eskiden tekneler ikinci el olduğunda Türk bayrağı takamıyordunuz. Biz seyahatteyken yani 2017 yılında bir yasa çıkmış. Yat sahibi Türk ise teknesi yabancı dahi olsa Türk bayrağı takılabilir diye. Ama biz bu döneme denk gelmediğimizden Amerikan bayrağı teknenin arka kısmında yer almak zorunda kaldı. Ama biz ön kısımda kaçak da olsa Türk bayrağını hiç indirmedik. Bugün de bu yasadan faydalanmak için Didim’de çalışma başlattık. Seart Yachting Sahibi Simge Kamacı Kavak tarafından Türk bayrağına geçiş için çalışma başlatıldı. Bundan sonra teknemizde sürekli bayrağımız dalgalanacak” dedi.