Japonya Havayolları'ndan turizm kampanyası: Yabancı turistlere 50 bin bedava uçak bileti

Japonya Havayolları'nın, ülkeyi 2020 yazında ziyaret edecek yabancı turistlere ücretsiz 50 bin iç hat uçuş bileti sunacağı bildirildi.

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Kyodo'nun haberine göre, Japonya Havayolları tarafından yapılan basın açıklamasında, şirketin, yabancı turistlere 1 Temmuz-30 Eylül arasında, Tokyo'daki Hanede Havalimanı ile Osaka'daki Itami ve Kansai havalimanlarından başlayacak uçuşlarda bedava 50 bin iç hat uçuş bileti sağlayacağı kaydedildi.

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Japonya Turizm Ajansı iş birliği ile yapılan kampanya, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için ülkeyi ziyaret edecek yabancıların, Japonya'nın kırsal bölgelerini gezmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Biletlerden, Japonya'nın yolcu sadakat programı üyeleri yararlanabilecek.

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