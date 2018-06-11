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Airbnb'ye kayıtlı 48 bin 200 kiralık ev siteden kaldırıldı. Bu rakam Japonya genelinde Airbnb'ye eklenen evlerin neredeyse yüzde 80'ini oluşturuyor. Yani Airbnb üzerinden Japonya'da kalacak yer bulmak artık çok daha zor! Peki bunun nedeni ne?



Geçtiğimiz yıl, Airbnb ev sahiplerinin mülklerini hükümete kaydettirmeleri ve platformda aktif kalmak için 15 Haziran'a kadar lisans numaralarını yayınlamaları için gerekli olan yeni bir Japon kanunu yürürlüğe girdi.

Airbnb tarafından Cuma sabahı yayınlanan yazılı bir bildiride, şirket binlerce ev sahibinin gerekli kayıt bilgileriyle listelerini zaten güncellediğini doğruladı, ancak "daha birçokları" hala kayıtlarını tamamlama sürecindeydi. Haliyle geç kalınan bu süreç nedeniyle Airbnb'de böylesine tuhaf bir sorun yaşanıyor.

Airbnb, iptal nedeniyle planları engellenen misafirler için, uçuş masrafları da dahil olmak üzere ek masrafları karşılamak için 10 milyon dolarlık bir fon yarattı.

