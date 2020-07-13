Kapadokya'nın yeraltı şehirleri kapılarını yeniden açıyor

Türkiye'nin hem doğal hem de kültürel güzellikleri bakımından en zengin turizm merkezi olan Kapadokya'da turistlerin merakla beklediği yeraltı şehirleri yeniden turizme açıldı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 17:14

Kapadokya'nın yeraltı şehirleri kapılarını yeniden açıyor

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Sıcak hava balonuyla kuşbakışı Kapadokya keşfi

Sıcak hava balonuyla kuşbakışı Kapadokya keşfi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan tarihi yer altı yerleşim alanları, yeniden turizme açıldı.

Her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Mazı ve Özkonak yeraltı şehirlerine, yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

Yeraltı yerleşim alanlarının girişinde görevlilerce ateşi ölçülen turistler, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gezinti yapabiliyor.

Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun aradan sonra ilçede turist ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek "Derinkuyu yer altı şehri, bölgede en çok ziyaretçi alan turistik alanlar içinde yer alıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı konuğumuzu ilçemizde ağırlıyoruz. Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalmıştı, aynı süreci tekrara yaşamamayı umuyoruz" diye konuştu.

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