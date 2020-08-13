Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanları belirleniyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle yürütülen çalışmada, Karadeniz'deki 6 ilde kamp ve karavan alanları tespit ediliyor.

Anadolu Ajansı 13.08.2020 - 13:51

Karadeniz'de 6 ildeki kamp ve karavan alanları belirleniyor

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KUZKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük'te, kamp ve karavan alanlarının belirlenmesi için çalışmalara 9 Ağustos'ta başlandı.

Federasyon üyeleri, ilk çalışmayı Çankırı Belediyesinin öncülüğünde Yapraklı, Eldivan ve Ilgaz ilçelerinde tamamladı. Saha çalışmalarına Sinop'un Boyabat ilçesinde devam edildi.

Çalışmalar Sinop merkez, Erfelek, Ayancık ilçeleri ile Kastamonu'nun İnebolu, Azdavay, Pınarbaşı ve Cide ilçelerinde sürecek.

Federasyon üyeleri, 17 Ağustos'ta Bartın'ın Kurucaşile ilçesine geçecek. Saha çalışmalarının ardından belirlenen alanlarla ilgili rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

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