Muğla'nın Fethiye ilçesinde 95 yıl önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da bilinen Kayaköy'de deve turu yapmak isteyen turistler kuyruğa giriyor.



Eşsiz manzaralar sunan Kayaköy ören yerini deve sırtında ortalama 15-40 dakika dolaşan turistler, bu keyifli turu yapabilmek için uzun süre kuyrukta beklemeyi göze alıyor.



Üç bin yıllık Likya yolunun bir kısmını da deve üzerinde katetme imkanı bulan turistler, kendilerine eşlik eden rehberden ören yerinin tarihi hakkında da bilgi alıyor.



Turu düzenleyen işletme sorumlusu Ferhan Seymen, yaptığı açıklamada, Kayaköy'ün mükemmel tarihi geçmişinin yerli ve yabancı turistleri bölgeye çektiğini söyledi.

Seymen, "Deveye binmek isteyenlere öncelikle yapması gerekenler anlatılıyor. Deveyle ilgili kısa ve uzun tur düzenliyoruz. Kısa turda deveye Kayaköy'ün önünde yaklaşık 200 metre biniyorlar. Uzun turda ise köyün de tanıtımı yapılıyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor bu tur. Turda, ziyaretçiler hem tarihi Kayaköy'ü görme fırsatı buluyor hem de tanıtım yapılıyor. Develer her yerde görebileceğimiz hayvanlar olmadığı için oldukça fazla ilgi çekiyor" dedi.



Develere 7'den 70'e herkesin binebileceğini, güvenlik açısından sorun teşkil etmediğini vurgulayan Seymen, kısa turun kişi başı 20 lira, uzun turun ise kişi başı 80 lira olduğunu bildirdi.



"EN ÇOK BAKIMLARINA DİKKAT EDİYORUZ"

Develerin sıcak ülke hayvanları olduğunu, bölgenin yazın çok sıcak olduğu için bu açıdan fazla sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Seymen, şöyle konuştu:



"En çok bakımlarına dikkat ediyoruz. Bu işi yapan insanlar, 20 yıldır develerle ilgileniyor. Her yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan sağlık belgeleri bulunuyor. Kontroller bizim için çok önemli. Develer burada insanlarla iç içe yaşıyor. Hayvanların sağlıklı olduklarına dair raporlarımız da bulunuyor. Turistlerle beraber hayvanları da düşünüyoruz. İnsanları kilolarına bağlı olarak develere bindiriyoruz"



Seymen, bölgeye ağırlıklı İngiliz turistlerin geldiğini, bunların yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden turist ağırladıklarını dile getirdi.



Tatil için İngiltere'den gelen ve deve turuna katılan 54 yaşındaki Robert Armstrong, ilk kez deveye bindiğini ve kendisi için son derece ilginç bir deneyim olduğunu belirtti.



"ARKADAŞLARIMA TÜRKİYE'YE GİTMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"



Kayaköy'ün manzarası eşliğinde deveyle tura katılmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Armstrong, şunları kaydetti:



"Geçen yıl da buraya tatile gelip Kayaköy'de yürüyüş yapmıştım. Bu sene deveyle gezdim. Daha çok keyif aldım. İngiltere'de bir televizyon kanalında yayınlanan dizide Kayaköy yer alıyor. Orada da gördüm ve kendi kendime 'Burası çok özel bir yer.' dedim. Türkiye'ye daha önce de geldim ve çok seviyorum. Burası tatil yapmak için mükemmel bir yer. Arkadaşlarıma da Türkiye'ye gitmelerini tavsiye ediyorum"



Katıldığı turdan keyif aldığını belirten 58 yaşındaki İngiliz Letita Mcdermott da deve turunu herkese tavsiye ettiğini söyledi.



Muğla'nın Fethiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayaköy, mübadele sürecinde Yunanistan'da karşılıklı bir Türk köyü ile yer değiştiriyor ancak Yunanistan'dan gelen Türkler, burada yaşamayı tercih etmeyince mevcut yerleşim yerleri boş kalıyor ve zamanla "hayalet köy" olarak anılmaya başlıyor.

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