Dünyayı gezmek, yeni kültürler ve insanlar tanımak için yola çıkan sıra dışı gezginler, bu yıl kaykay ve patenle Türkiye'yi dolaşacak.



Çekya'da bir üniversitede uzman olarak çalışan Miıchal Skıevar (30) ile İva Szıpo (28), yeni maceralar için paten ve kaykayla yolculuk etmeye başladı. Her yıl birkaç ülke gezen iki kafadar gezgin, iki hafta önce Bulgaristan'ın Varna kentinden başladıkları bu yılki gezileri kapsamında Türkiye'ye Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Daha önce Yunanistan, Romanya, Macaristan, Avusturya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu 12 ülkeyi gezen ikili, bu yıl İstanbul'u gezdikten sonra sonrası yaşadıkları Prag'a dönecek.



Miıchal Skıevar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kaykay ve paten ile başladıkları yolculuklarında 12 ülkeye gittiklerini belirterek arkadaşı ile yeni maceralara atılmayı çok sevdiğini anlattı. İlk olarak bisikletle dünya turu yapmayı düşündüklerini, daha sonra kaykay ve patenle ulaşımın daha kolay olacağını düşünerek yola çıktıklarını ifade eden Skıevar, kaykay ve patenin ayrı bir keyif verdiğini dile getirdi.

"BULGARİSTAN'DA SÜRÜCÜLER ÇOK HIZLI"

Bu yıl Varna'dan yola çıktıklarını ancak pek çok güçlükle karşılaştıklarını anlatan Skıevar, "Bulgaristan'da yollar çok dar ve sürücüler gereksiz hızlı, bu tehlikeler nedeniyle pek çok yeri otostopla geçtik ama Türkiye'de yollar güzel. Misafirperver, sevecen insanlarla karşılaştık. İstanbul'a kadar kaykay ve patenlerimizle devam edeceğiz" dedi.



Dünyayı keşfetmeyi amaçladıklarını anlatan Skıevar, yeni insanlar tanımanın keyfinin büyük olduğunu belirtti. Hava koşullarına bağlı zorluklar yaşadıklarını aktaran Skıevar, "Biz bu şekilde seyahat etmekten büyük keyif alıyoruz. Kaykayla gitmek bisikletle gitmekten daha eğlenceli. Bacaklarınızdan daha hızlıysanız bu yeterli. Bazen rüzgar ve yağış nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu durumlarda ise çadır kurarak bir süre dinleniyoruz. Macera dolu bir seyahat oluyor. Yanımızdan geçen sürücüler, bize el sallıyor, cep telefonlarıyla görüntü alıyor. Türkiye diğer ülkelere göre bizim için ayrı bir güzel" diye konuştu.



İva Szıpo da arkadaşı ile 5 yıldır heyecan ve macera dolu anlar yaşadıklarını vurgulayarak kaykay ve paten ile seyahat etmekten keyif aldıklarını kaydetti.