Keltepe Kayak Merkezi açılış için gün sayıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına 2016'da başlanan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nin, bu hafta günübirlik kayak turizmine açılması hedefleniyor.



Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, saatte 1200 kişi taşıyabilen, 64 sandalyeli, 873 metre uzunluğunda telesiyej; 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile bayblift sistemleri kuruldu.



Tesiste 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere toplam dört pist bulunuyor.



"ŞEHRİN PRESTİJ PROJELERİNDEN BİR TANESİ"

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezi'ne çok büyük emek verildiğini ve masraf yapıldığını anlattı.



Gürel, "Şehrin prestij projelerinden bir tanesi. Yoluyla ilgili sıkıntılar vardı onları giderdik. Pistlerin eksikleri vardı onları tamamladık. Kantinlerle ilgili kiralamalar yaptık, 6 aylığına onları kiraya verdik. İnşallah bu hafta itibarıyla turizme açacağız" dedi.



Kar ezme makinesinin tesisin çalışabilmesi için önemli taşıdığını aktaran Gürel, kar makinesi tedarik ettiklerini söyledi.



Gürel, bölge insanlarını kayak merkezine beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Zonguldak, Bartın, Karabük hattında böyle bir tesis, sadece Keltepe Kayak Merkezi var. Bizim için önemli bir tesis, önemli bir merkez. Kışın 2-3 aylık süreçte kar turizmi için orayı kullanacağız ama orayı biraz daha doğa turizmi, yaz sporları ve kamp turizmi için kullanabiliriz. Özellikle onun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Değişik işlevler kazandırabilir miyiz, onları düşünüyoruz. Bir otel kazandırılması gerekiyor. Onun da planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın kullanımı için hazır, hayırlı uğurlu olsun. Kayak merkezinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"