Kıbrıs otellerinde unutulmaz bir yılbaşı: Lüks ve konforu bu otellerde bulun

Sizler için listeye koyabileceğimiz tesislerden biri Salamis Bay Conti Resort Hotel.

Yine birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan ve yılbaşına özel programlar gerçekleştiren tesisin doğa il iç içe olması da ayrı bir artı. Kıbrıs otellerinin arasından bir yılbaşı eğlencesinden çok daha fazlasını bekleyenler için en iyileri arasında bu güzel tesis. Sanatçı programlarının bolluğu ile konuklarını adeta müziğe doyuruyor.

Bu otellere bir alternatif de Kaya Palazzo Resort oluyor. Denize olan konumu, maviliği ve yine sanatçı programlarının çok olmasıyla tercih sebebi oluyor burası da.

Harika Bir Seneye Kıbrıs’ta Başlayın!



Yılbaşı elbette ki herkes için önemli bir başlangıç oluyor. Umutlarla dolu bir yıla Kıbrıs’ta ve Kıbrıs otelleri alternatiflerinden birinde girebilir ve gerçekten unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz. Hem Kıbrıs’ın güzelliklerine doyabilir hem de otellerin mükemmel olanaklarını değerlendirerek eğlencenin dibine vurabilirsiniz. Kıbrıs otelleri bu konuda çok fazla donanıma sahip olup ünlü sanatçıları bünyesinde ağırlıyor ve özel programlar ile bu geceye ne kadar önem verdiğini kanıtlıyor.

Kıbrıs turları ile de harika bir kış tatili yapabilir ve bu otellerden birinde eğlence dolu yılbaşı geçirebilirsiniz. Bu bir seçenek tabii ki. Kendiniz de bir otel seçebilir ve yepyeni bir seneye harika bir giriş yapabilirsiniz. Arkadaşların da ailelerin de tercih edebileceği Kıbrıs otellerinin fiyatlarının da çeşit çeşit ve her cebe hitap ettiğini belirtelim. Kış aylarında Kıbrıs otellerini değerlendirmenin apayrı bir zevk olduğunu hatırlatalım! Çünkü bembeyaz örtü yavru vatanı kaplayınca ortaya kartpostal gibi manzaralar çıkıyor.

En Ünlü Sanatçılar Her Zaman Kıbrıs’ta!

Daha kolay tercih yapabilmeniz adına yılbaşını keyifle geçirebileceğiniz ve ünlü sanatçıları ağırlayan birkaç önemli Kıbrıs oteli yazalım. İlk olarak; Elexus Hotel Resort & Spa listeye giriyor. Kıbrıs otelleri arasından en gösterişli olanı desek abartmış olmayız. Deniz ve kara manzarası gören odaları, donanımlı spa merkezi, Dj kulüpleri ve caz geceleriyle yılbaşını en iyi değerlendireceğiniz Yılbaşında seçebileceğiniz bir başka otel Kaya Artemis Kıbrıs. Dört mevsim tatil havasına sahip tesis özgün mimarisi, donanımlı organizasyon salonları ve konser alanında ağırladığı; Emel Sayın, Ebru Gündeş, Sibel Can, Ajda Pekkan, Volkan Konak, Serkan Kaya, Koray Avcı, Yıldız Tilbe, Şevval Sam, Fatih Ürek gibi isimlerle yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi oluyor.



Harika Bir Yıl Olsun!



Yepyeni yılı karşılayabileceğiniz bir başka otel bu listede mutlaka olması gerekenlerden; Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel Spa. Bol sanatçılı bol eğlenceli olan ve panoramik cam sistemiyle harika bir manzaraya da sahiplik eden tesiste yılbaşını karşılamak muhteşem oluyor. The Savoy Ottoman Palace Hotel de yılbaşında tercih edebileceğiniz bir başka seçenek! Eğlence mekanları, clublarıyla bir yılbaşı akşamı yaşayacak, yıla harika bir başlangıç yapacaksınız. Oscar Resort Hotel’i de atlamayalım ve yılbaşı otellerimize ekleyelim! Kıbrıs otel fiyatları arasından en ekonomik olanı diyebileceğimiz bu güzel otel konumuyla ve spa merkeziyle olduğu kadar barlarıyla da keyifli bir yılbaşı yaşayacağınızın garantisini vadediyor. The Arkın Colony Hotel’den de bahsetmeliyiz tabii ki. Yılbaşını çok eğlenceli geçireceğiniz, hem mütevazi hem de eğlenceli bir otel olan Arkın, herkes tarafından çokça tercih ediliyor.



Siz konuklara yılbaşını geçirebileceğiniz ve yepyeni bir yılı karşılayabileceğiniz birkaç Kıbrıs otel önerileri sunmak istedik. Umarız memnun kalır ve yepyeni yıla harika bir başlangıç yaparsınız. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz.