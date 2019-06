Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri, Van'ın Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.



Bazı Kırgızlar, Van Gölü kıyısında açan gelincik çiçeklerinin arasında fotoğraf tutkunları ile yoldan geçen sürücülere geleneksel kıyafetleriyle modellik yaparak, ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

"ZİYARETÇİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Kırgız Türklerinden Ayses Hazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye gelen ziyaretçilerin kendilerine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Vatandaşların gelincik tarlalarının içinde kendileriyle fotoğraf çektirdiğini anlatan Hazar, bu sayede ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

Kenan Aytaç ise bölgedeki gelincik tarlasının yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini anlatarak, "Fotoğrafçılar bizim at üstünde, at koştururken, at üstünde ok atarken ve kılıçlı gösteriler yaparken fotoğraflarımızı çekiyorlar. Bu gelincik tarlası doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü" dedi.