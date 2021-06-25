'Kırkkızlar' Türkiye'nin en geniş cam terası olacak

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 'abat' şehir Boyabat’a 'Türkiye'nin en geniş cam terası'nın yapım çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Başkanı Şefik Çakıcı, Kırkkızlar Kayası olarak bilinen alanda geçen yıl yapımına başlanan ve bölgenin en büyük turizm projesi olan Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesisi hakkında bilgi verdi.

“Cam terasımız ile Boyabatımıza panoramik görüntüsü ve seyrine doyum olmayacak manzarasını hemşehrilerimizle buluşturup, şehrimizin turizm için bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmıştır. 374 m2 genişliği ile ‘Türkiye’nin en geniş cam terası’ olacak tesisimizin bu yıl sonu tamamlanması planlanmaktadır”

6,5 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Kırk Kızlar Cam Teras projesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Çakıcı, “Yüzde 75 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve dolayısıyla Kalkınma Bakanlığımızın da hibesi olarak, üstünü de belediye imkânları ile 6,5 milyon liraya mal olacak. Yaklaşık 4 milyon civarında Kalkınma Bakanlığı, 2,5 milyon civarında da Boyabat Belediyesi olarak karşılayacağız. İnşallah bir daha ki seneni sonu gibi Türkiye'nin en geniş cam terasını, yürüyerek, bisikletlere, araçla da çıkılabilen Kırkkızlar Cam Terasımızı hem Boyabat turizmine hem de Türkiye turizmine kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

