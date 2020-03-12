Kızılırmak Deltası 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabia Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir, yaptığı açıklamada, Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olduğunu söyledi.



Deltanın 359 kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Aydemir, yeni statü kazandırmak için çalışmalar yapıldığını anlattı.



Türkiye'de birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece doğal sit alanları olduğunu hatırlatan Aydemir, bu doğal sit alanlarının yeni Tescil Yönetmeliği çerçevesinde "Kesin korunacak hassas alan", "Nitelikli doğal koruma alanı" ve "Sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı" olarak tanımlandığını ifade etti.

Sulak alanların, yeni bir adlandırma ile niteliklerini de belirlediklerini vurgulayan Aydemir, bunun da 4 mevsim ekolojik ve bilimsel temelli çalışmalarla yapıldığını aktardı.



Kesin korunacak hassas alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığını söyleyen Aydemir, "Ardından Cumhurbaşkanlığı onayına sunduk. Cumhurbaşkanımızın onayı ile süreç tamamlanacak. Kızılırmak Deltası'nda da Bakanlığımızın yürüttüğü 4 mevsim ekolojik ve bilimsel temelli çalışma bitti. Bu çalışma kapsamında deltayı 'Kesin korunacak hassas alan' ilan ederek doğal sit alanını da artırmış olduk" diye konuştu.

DELTADAKİ TÜM CANLILARIN KAYDI TUTULACAK

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın daimi listeye alınması için koruma çalışması yaptıklarını ifade eden Aydemir, şu bilgileri paylaştı:



"Deltadaki verilerin ortaya çıkarılması için 13 kişilik uzman ekip, yaklaşık 2 yıl boyunca, tüm canlıların kaydını tutacak. Bu verilerle biyolojik çeşitlilik çerçevesinde haritalama yapacağız. Bu harita bize deltanın UNESCO Dünya Mirası daimi listeye girme sürecinde konar göçerlerin nereleri daha çok kullandığını göstermiş olacak"

DELTADA KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Deltanın tamamının av yasağı içinde olduğunu ve kaçak avcıları alandan uzak tutmak için özel güvenliklerin görev aldığını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:



"Sadece özel güvenlikler değil, deltada bulunan 15 güvenlik kamerası hem gündüz hem de termal olarak gece de kaçak avcıları tespit etmektedir. Ayrıca alanda üzerinde termal kamera bulunan insansız hava araçları kullanılarak gece üst düzeyde güvenlik sağlanmaktadır. Kesinlikle deltada yasa dışı faaliyetlere izin vermeyeceğiz"

VİDEO: BÜLBÜL SESİNİN NOTALARI BELİRLENECEK