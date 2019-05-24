Karadeniz'de plaj turizminin gözde merkezlerinden Kandıra'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlar işletmecilerin yüzünü güldürüyor.



Deniz, güneş ve yeşilin sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Kandıra'da Ramazan Bayramı ile başlayacak sezon öncesi hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi.



Özellikle İstanbullu tatilcilerin gözde rotaları arasında yer alan Kandıra'da konaklama tesislerindeki rezervasyonlar yüzde 40 seviyesine ulaştı.



Gözde tatil beldeleri Kefken, Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Babalı, Sarısu ve Seyrek'teki plajlar, 9 günlük bayram tatilinde misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in ebedi istirahatgahının da bulunduğu panoramik bir doğa ve deniz manzarası sunan Babadağ, doğa harikası Pembe Kayalar ile Kartal Kayaları, tarihi Kefken Adası, 26 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Uzunkum Tabiat Parkı, kürek sporlarının yapılabildiği Sarısu Deresi'nin yanı sıra yemyeşil ormanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, el değmemiş çok sayıda koy ve plajı barındıran turizm merkezi, her keseye uygun fiyatlarıyla turistlere çeşitli alternatifler sunuyor.



"RAMAZAN TATİLİNDE 60 BİN KONAKLAMALI ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, İstanbul'a 1,5 saat uzaklıktaki Kandıra'da turizm yoğunluğunun giderek arttığını söyledi.

Kocaeli genelindeki 6 mavi bayraklı plajın 5'inin Kandıra sınırları içerisinde yer aldığını, bunların dışında Sağlık Bakanlığından onaylı A kalite suya sahip 9 plajın bulunduğunu aktaran Güneş, plajların bayram tatilinde misafirlerin yararlanabileceği şekilde hazır olacağını kaydetti.



Güneş, Ramazan Bayramı'nda yoğun talep beklediklerini dile getirerek, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bizleri memnun etti. Ramazanın ilk haftası itibarıyla rezervasyonlarımız yüzde 40 civarında, bayrama 2-3 gün kala yüzde 100'e ulaşmış olur. Ramazan tatilinde 60 bin konaklamalı ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu.



Güneş, tatilcilere rezervasyonlarını erken yaptırmaları önerisinde bulundu.



"HER KESEYE UYGUN FİYAT SEÇENEĞİ MEVCUT"

Murat Güneş, Kandıra'da butik otel ve pansiyon şeklinde yaklaşık 500 konaklama tesisi olduğunu belirterek, "Fiyat bakımından her keseye uygun tatil seçenekleri mevcut. Fiyatlar küçük otellerde kahvaltı dahil kişi başı 70-150 lira arasında değişiyor. Aynı zamanda misafirlerimizin 120 ila 250 lira arasında 4-6 kişilik apart otel de bulma şansları var" ifadelerini kullandı.



Şu ana kadar karşılaştıkları talep göz önünde bulundurulduğunda sezon boyunca 1-1,5 milyon turist ağırlayacaklarını düşündüklerini anlatan Güneş, "Geçen yıl 1 milyon turist ağırlamıştık, bu yıl onun üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması, Kurban Bayramı'nın da sezonun tam ortasına gelmesi sezonun dolu dolu geçeceğini gösteriyor" diye konuştu.

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