Konaklama vergisinde ayrıntılar belli oldu

Otel, motel, misafirhane ve pansiyon gibi tesislerde verilen geceleme hizmeti için konaklama vergisinin uygulanmasına kısa süre kalırken, Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin detaylara açıklık getirdi.

Aralarında otellerdeki promosyon, eşantiyon ve hediye konaklamaların da bulunduğu uygulamalar vergi kapsamında yer alırken, geceleme hizmetinden bağımsız sünnet, düğün, kokteyl, kongre gibi organizasyon hizmetleri konaklama vergisi dışında değerlendirilecek.



Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "konaklama vergisi" adı altında yeni bir vergi ihdas edilmişti.



Buna göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer hizmetler yüzde 2 olarak belirlenen konaklama vergisine tabi olacak.



Konaklama vergisi, 1 Nisan 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Vergi oranı 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.



Kanunla Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemede yetkili kılındı.



MOLA NOKTALARINDAKİ TESİSLER KAPSAM DIŞINDA

Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu vergiye ilişkin uygulama esaslarını belirlemek için bir tebliğ taslağı hazırladı.



Taslağa göre, sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, çiftlik, köy, yayla, dağ evleri ve kampingler, personel eğitim tesisleri, kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan personel misafirhaneleri, konuk evleri, dinlenme tesisleri, kampları, uygulama otelleri, turizm belgesi olup olmadığına bakılmadan geceleme hizmeti sunan tüm tesisler bu vergiye tabi olacak.



Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan mola noktaları gibi tesisler kapsamda yer almıyor. Devre mülk ve devre tatillerin kullanım haklarının ticari bir organizasyon olmadan kiraya verilmesi de bu kapsamda değerlendirilmeyecek.



Hizmetten yararlananın uyruğu, kişiliği veya mukimlik durumuna bakılmadan sunulan konaklama hizmetleri ise vergiye tabi olacak.

ÇADIRLAR DA VERGİYE TABİ



Geceleme hizmeti alan kişinin gecelemeyi tamamlamadan tesisten ayrılmasının vergilendirmeye etkisi olmayacak. Kampinglerde, kampçıların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya kampçı ünitesinin çadır, çadır-araba, motokaravan, bungalov gibi ünitelerden oluşması, hizmetin "geceleme hizmeti" mahiyetini etkilemeyecek.



Geceleme hizmetiyle birlikte satılarak konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de konaklama vergisine tabi tutulurken, konsept olarak sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler bu kapsamda değerlendirilecek. Oda artı kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil gibi konseptler adı altında pazarlanan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra paket kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna girecek.



Konaklama tesisinde konaklamayanlara (geceleme hizmeti almayanlara) verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak.



PROMOSYONLU KONAKLAMALAR DA VERGİYE TABİ

Taslağa göre, tesis sahip veya ortaklarının, yakınlarının veya işletme personelinin konaklama hizmetlerinden karşılıksız yararlandırılması ya da diğer şahıslara promosyon, eşantiyon, hediye, tanıtım gibi adlar altında bedelsiz olarak konaklama hizmetleri sunulması hallerinde de vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılacak ancak konaklama tesisi personelinin tesis bünyesinde özel olarak personel için tasarlanmış yerlerde konaklatılması bu kapsamda değerlendirilmeyecek.



Konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin verildiği tesisi fiilen işletenler olacak. Tesisin mülkiyetinin işleticiye ait olup olmamasının, tesisin kamu veya özel sektör, gerçek veya tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller tarafından işletilmesinin mükellefiyete etkisi bulunmayacak.



Mükellefiyet, konaklama tesisi faaliyete başlamadan önce tesis ettirilecek. Mükellefiyetin sona erdirilmesi için de bir dilekçeyle ilgili vergi dairesine başvurulacak.

KONAKLAMA TARİHİNDEKİ KUR DİKKATE ALINACAK

Konaklama vergisi, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek ve vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak. Konaklama vergisi, KDV matrahına dahil edilmeyecek.



Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dahil olacak. Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.



Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, takip eden ayın 26'ncı günü akşamına kadar elektronik ortamda beyan edilecek ve ödenecek.



KDV mükellefiyeti bulunanlar, işlettikleri tüm konaklama tesislerinin hesapladığı toplam vergiyi, tek beyannameyle beyan edecek.