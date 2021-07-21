Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yeni tanıtım filmini yayımladı: Gez Sen Anadolu'yu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi sosyal medyada yayınlandı.

Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 10:23

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yeni tanıtım filmini yayımladı: Gez Sen Anadolu'yu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan 27 saniyelik videoda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüntüler yer alıyor, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor.

"Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine ve kanyon sporcularına kadar çeşitli görüntüler yer alıyor.

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