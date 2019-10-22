Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Göreme Vadisi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname sonrasında Göreme Vadisi'nin “Milli Park” statüsünden çıkartılması kararının ardından bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından “Kapadokya ranta açıldı” paylaşımlarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Göreme Vadisi'nde Milli Park statüsünün kaldırılarak Kapadokya Alanının ranta açılacağına dair çeşitli mecralarda haberlerin yer aldığı görülmektedir.

Kapadokya Alanında arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve milli park gibi birçok farklı koruma statüsünün bir arada bulunması alanda zamanla yetki karmaşasına neden olmuş, bu durum kaçak yapılaşmaların artmasına ve alanın tahrip edilmesine yol açmıştır.

Bu yetki karmaşasından kaynaklanan izinsiz yapılaşmayı engellemek amacıyla 2019 yılı içerisinde tespit edilen söz konusu uygulamalardan yaklaşık 70 tanesi Bakanlığımız öncülüğünde kaldırılmıştır.

7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile bu alanın içerisinde yer alan 9 bin 600 hektar büyüklüğündeki Göreme Tarihi Milli Parkına ek olarak ülkemizin 1983 yılında taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında ilan edilmiş diğer dünya miras alanlarından olan Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirlerini de içine alan yaklaşık 86 bin hektar büyüklüğünde bir alan Kapadokya Alanı olarak belirlenmiştir. Böylelikle; kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak olup alanın doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir” ifadelerine yer verildi.

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