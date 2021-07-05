Kütahya'da 21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor

Kütahya'nın Emet İlçesine bağlı Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan 11 metre yüksekliğindeki tarihi kaya görenleri şaşırtıyor.

İHA 05.07.2021 - 10:12

Kütahya'da 21 basamaklı kaya görenleri şaşırtıyor

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Emet ilçe merkezinde yaşadığını ve fırsat buldukça doğa gezisi yaptığını belirten İsmail Elmacı, ''İlçemize bağlı Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan Karataş mevkiinde 11 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında bir kaya tespit ettim. İlginç olan bu kaya üzerine tırmanılması için basamakların yapılmış olması ve tarihi olması" dedi.

Bölgenin ilçe merkezine ve köylere uzak ara bir yer olduğunu aktaran Elmacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Etrafta kayalar çok. Ancak ortada bulunan ve üzerinde el işçiliği ile basamaklar yapıldığı belli olan bu kayanın araştırılması ve bölge turizmine kazandırılması en büyük isteğim. İnşallah kayanın bu hali sağlam kalır ve koruma altına alınarak turizme kazandırılır''

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