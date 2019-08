BAYRAMA AZ KALDI Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler - 2019 güncel liste

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Çakıl, iki ülke arasında 2010'dan bu yana vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasıyla Türkiye'ye yoğun ilgi duyulduğuna işaret ederek, Beyrut-İstanbul arasında günde 9 uçak seferi yapıldığını, Beyrut'tan Dalaman, Adana ve Antalya'ya charter ve tarifeli seferler bulunduğunu söyledi.



1 MİLYONDAN FAZLA TURİST GELDİ

Büyükelçi Çakıl, "Lübnan halkı ülkemizi çok seviyor. Lübnan nüfusunun yaklaşık 5'te 1'inin geçen yıl Türkiye'ye seyahat ettiğini düşünüyoruz. 1 milyondan fazla Lübnanlı 2018'de çeşitli vesilelerle ülkemizi ziyaret etti bu yıl bu rakam daha da artış eğiliminde" ifadesini kullandı. (NOT: Lübnan'ın nüfusu 6 milyon)



"LÜBNAN PAZARI ORTA DOĞU'YA AÇILAN ÖNEMLİ BİR KAPI"

Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin, oldukça iyi düzeyde devam ettiğinin altını çizen Çakıl, birçok Türk ürününün Lübnan pazarında önemli yere sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.



"Türk firmaları için Lübnan pazarı Orta Doğu'ya açılan önemli bir kapıdır" diyen Çakıl, Türk firmalarını, 2022 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Trablus Özel Ekonomik Bölgesi'nde yer almaya ve kiralamaya teşvik ettiklerini belirtti.



Büyükelçi Çakıl, şu ifadeleri kullandı:



"Büyük Arap Serbest Ticaret Bölgesi (GAFTA) aracılığıyla Lübnan'dan Arap bölgesine gümrüksüz olarak Türk ürünlerin ihracının önü açılacak çünkü GAFTA, Arap ülkeleri arasında gümrük vergisi olmadan ticareti öngörüyor. Dolayısıyla, firmalarımız da Lübnan'da serbest bölge ya da Lübnan'ın içinde yatırım yaparak bu imkandan faydalanabilir"

Lübnan'ın başkenti Beyrut

Lübnan'ın yurt dışında çok güçlü ve kalabalık bir diasporaya sahip olduğuna işaret eden Çakıl, bu diasporanın bulunduğu ülkelerde ekonomik hayata hakim olduğunu söyledi.



Çakıl, "Türk firmalarının, Lübnan firmalarıyla birlikte olması halinde, Körfez, Sahra Altı ve Güney Amerika bölgelerine ihracat yapma olanağı ve buralarda Lübnanlı firmalarla iş birliği ve ortaklık kurma imkanı bulacaktır" dedi.



Türk ve Lübnan iş konseylerinin çok faal olduğunu ifade eden Çakıl, "İş konseyi üyelerimizi, özellikle Türk kanadını Lübnanlı karşıtlarıyla üçüncü ülkelerde ortaklığa teşvik ediyorum" diye konuştu.



Büyükelçi Çakıl, Türkiye'nin, Lübnan'daki her kesim tarafından sevildiğini dile getirerek, "Ben de bir büyükelçi olarak, Lübnan'daki tüm etnik ve dini kesimlerle temas halindeyim. Bu gruplarla ve Lübnan'ın geneliyle ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü çabayı sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Lübnan'daki faaliyetlerine de değinen Çakıl, "TİKA ve YEE, Lübnan'da gurur verici faaliyetler yapıyor. Her iki enstitümüz de 2010'dan bu yana Lübnan'da faal" şeklinde konuştu.



Çakıl, TİKA'nın, Beyrut, Trablus, Sayda ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Akkar bölgesinde bazı tarihi eserlerin restorasyonu ve fiziki yapıların kurulması gibi oldukça başarılı faaliyetler yürüttüğünü belirtti.



Lübnan'da YEE tarafından bugüne kadar yaklaşık bin 500 kişiye Türkçe dersi verildiğini kaydeden Çakıl, YEE'nin bu ülkede görev yapan öğretmenlerinin büyük fedakarlık göstererek çalıştığını söyledi.



Çakıl, "Lübnan'ın bütün kesimlerinden Türk diline çok büyük ilgi var. Sadece Müslümanlardan değil, Hristiyanlardan da Dürzilerden de Türkçe öğrenme konusunda büyük ilgi var" dedi.



"LÜBNAN'DA TÜRK DİZİLERİNE BÜYÜK İLGİ VAR"



Lübnan'da görev yapan Türkçe öğretmeni sayısının 1 Eylül itibarıyla 18'e çıkacağı bilgisini paylaşan Çakıl, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnşallah 18 öğretmenimizle gelecek yıl iki binden fazla yeni öğrenciye erişeceğiz. Bugün Türkiye, YEE aracılığıyla Kuzey Lübnan'dan Güney Lübnan'a kadar, Bekaa Vadisi'ne kadar çeşitli noktalarda Türkçe kurslar düzenliyor. İlk defa Trablus'ta bir lise, 2019-2020 ders yılından itibaren, Türkçeyi Uluslararası Bakalorya Sınavında kabul edilecek şekilde seçmeli ders olarak müfredatına koydu"



Büyükelçi Çakıl, Lübnan'daki Türkmen soydaşlarla çok yakın ilişki içerisinde olduklarını vurgulayarak, her fırsatta Türkmenlerin yaşadığı Akkar ve Bekaa bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi.



Lübnan'da Türk dizilerinin çok popüler olduğunu, bu dizilerdeki oyunculara büyük ilgi duyulduğunu dile getiren Çakıl, Lübnan'da geçen aylarda düzenlenen törenlerle, iki Türk oyuncuya "yılın en iyi erkek oyuncusu" ve "yılın en iyi kadın oyuncusu" ödüllerinin verildiğini hatırlattı.

