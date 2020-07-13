Maldivler kapılarını turistlere açıyor

Dünyanın en gözde tatil rotalarından biri olan Maldivler, corona virüs salgını nedeniyle ara verdiği turizme yeniden başlıyor. Hint Okyanusu'nun göz bebeği Maldiv Cumhuriyeti, kapılarını 15 Temmuz'da turistlere açacak.

DHA 13.07.2020 - 16:53

Maldivler kapılarını turistlere açıyor

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Hint Okyanusu'nda 1200 adadan oluşan Maldiv Cumhuriyeti, corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 15 Temmuz'da açacağını duyurdu.
 
Turizmin cenneti Maldivler'den turistlere müjdeli haber geldi. Maldiv Cumhuriyeti, corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 15 Temmuz'da açacağını duyurdu. Turizm Bakanlığı, ABD vatandaşları dahil uluslararası turistlere kapılarını açacaklarını ifade etti.

Ekonomisi yüksek ölçüde turizme dayalı ülkede, halkın yerleşim yerinde olmayan otellerin 15 Temmuz, Maldiv halkının yerleşim yerlerine yakın otellerin ise 1 Ağustos'ta açılacağı ifade edildi.

ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN TESTE GEREK YOK

Turistlerin, Maldivler'e girmeden önce corona virüs için ek bir ücret ödemeleri, bir sertifika veya test sonuçları almaları gerekmiyor. Semptomları olmayan turistler için de karantinaya gerek olmadığı ifade edildi.

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