Malta'dan karantina kararı

Konuyla ilgili konuşan Malta Başbakanı Dr. Robert Abela, bu süreçte turistlerin ülkeye giriş yapmalarının karantina altında kalmayı kabul ettikleri anlamına geldiğini ve bu karar kapsamında da 14 gün boyunca kalmayı seçtikleri konaklama birimlerinden (otel, cruise, hostel vs.) ayrılmamaları gerektiğini söyledi.



Ayrıca Malta'ya henüz giriş yapan ya da 14 günden az kalan ziyaretçiler hakkında alınan tedbirleri de açıklayan Abela bu kişilerin herhangi bir corona semptomu geliştirmemeleri durumunda ülkeden ayrılmakta serbest olduklarını da sözlerine ekledi. Açıklamalarına okula gitmeyen çocuklarla ilgili ricasıyla devam eden Başbakan ebeveynlerden çocuklarının sağlığı için onları bu dönemde çocuk parkı gibi toplu oyun alanlarından uzak tutmalarını rica etti.



Bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacak bu kararları ihlal edenlere her ihlal için 1000 Euro'luk para cezasının uygulanacak olması da ülkede corona virüsü kapsamında alınan kararlardan bir diğeri oldu.



Tün dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün yayılım alanını genişleten corona virüsü ile ilgili alınan önlemler anlatılırken konuşan Sağlık Bakanı Fearne ise insanların özellikle taksi şoförlerinin ve toplu taşımayla seyahat eden insanların yurt dışından gelen kişilerden virüs kapma noktasında endişeli olduklarını ve Malta’nın da alınan tüm önlemler neticesinde bu endişeyi minimize etmeyi hedeflediğini söyledi.



MALTA'DA ALINAN DİĞER CORONA ÖNLEMLERİ

Artık otobüslerde ayakta duran yolculara izin yok. Yani otobüsteki koltuklar dolduğunda şoförler yeni yolcu alamayacaklar.

Gozo Kanalı’nda gezintiye çıkmak isteyenler tekneye binmeden önce sağlık taramasından geçecekler.

Havaalanına ya da deniz limanına gelen ve hastalıkla ilgili semptomların görüldüğü kişiler derhal izole edilecekler.

Panikle hızlı tüketime izin verilmeyecek. Yani vatandaşın yaptığı alışveriş miktarının her zamanki kadar olmasına dikkat edilecek.

Halkın hastanelere doluşmasını önlemek için bazı konsültasyon testleri internet aracılığıyla yapılacak.

İNGİLTERE İLE İLGİLİ KARARLAR



Malta Hükümeti tarafından alınan ve özellikle İngiliz vatandaşlarını ilgilendiren karar uyarınca Malta Turizm Otoritesi İngiltere'nin yakında Malta'yı ziyaret etmeyi planlayan kişilerle ilgili ülkedeki ticari ortaklarından bilgi, tavsiye ve rehberlik beklediği belirtildi.

DÜNYADA İLK KEZ NTV GÖRÜNTÜLEDİ: İŞTE MALTA'NIN TARİHİ TÜNELLERİ