Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Düzce'de Melen Çayı'nda yağışların ardından suyun yükselmesi ile birlikte müşterilerini karşılayan rafting işletmeleri, yoğun katılımla 2018 yılının açılışını gerçekleştirdi.



Hafta sonu tatilini değerlendirmek üzere Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine gelen adrenalin tutkunları, özel elbiseleri giyerek 16 kilometrelik parkurda doyasıya eğlendi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde "güvenli parkur" olarak bilinen Melen Çayı'nda sezon açılışını yaptıklarını söyledi.



Yoğun katılım ile sezona başladıklarını aktaran Tepe, şöyle konuştu:



"Sezonumuza hızlı bir şekilde başladık. İlkbahar mevsiminin başlangıcı olan mart, nisan aylarında yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Melen Çayı çevresinde bulunan tüm rafting tesislerimiz bu yoğunluğu yaşıyor. İnsanların rafting için beklediği mevsimi yaşıyoruz. Hava çok güzel, suyun debisi de muhteşem. Tam rafting havası yaşıyoruz. İstanbul, Ankara ve çevre illerden de talepler var. Rafting yapmak isteyen, suyun debisinin yükselmesini bekleyen herkesi Melen Çayı'na bekliyoruz"

Melen Çayı'nda rafting yapmak üzere her geçen yıl talebin arttığını ifade eden Birol Tepe, "Geçen yıl 80 bin kişi hedefimiz vardı, bu yıl 100 bin olacak. Bu hedef için de herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Rezervasyonlarımız talebin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor" diye konuştu.



Ocak ayında da Melen Çayı'nda rafting yaptıklarını aktaran Tepe, "Burada ocak, şubat aylarında da rafting yaptık ama bugün asıl sezon başlangıcını yapıyoruz. Hava sıcaklıkları da mart ayı verilerine göre çok iyi. Bu bakımdan beklentimiz daha yüksek" şeklinde konuştu.