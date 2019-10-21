Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar’ın eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarının yeni gözdesi olan Güldürgü Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mustafa Ayvat'ın da katıldığı programda, Güldürgü kanyonunun, Gülnar’ın yeni keşfedilmeye başlanan cennet köşelerinden biri olduğunu söyleyen Ünüvar, "Öncelikle ilçemiz sıfır rakımından 1500 rakımına 30 dakikada ulaşılabilen, doğal güzellikleri yönünden zengin bir coğrafya. Kanyonlar, şelaleler ve doğal güzellikleri azımsanmayacak derecede çok. Bunlardan biriside Güldürgü kanyonu. Burası işlenmeyi, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Burası gibi Gülnar’da pek çok güzellikler mevcut olup, Gülnar Belediyesi olarak turizme kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Doğa harikası olan bu kanyonu bugün burada bulunan İlçe Kaymakamımız Mustafa Ayvat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile hep beraber değerlendireceğiz. Biz burayı ülkemiz için, Gülnar’ımız için gelir getiren turistik bir merkez haline getirmek istiyoruz" dedi.

31 Ağustos tarihinde belediyenin daveti ile Ankara’dan gelen 25 kişilik doğa ve trekking grubunun, kanyonu gezen ilk grup olduğunu belirten Ünüvar, "Bu etkinlik kanyonun turizme kazandırılması açısından ilk adım oldu. Bunun devamında kanyon her hafta çeşitli illerden gelen doğa severlerin ziyaretçi akınına uğramaktadır. Herkesi Gülnar’ın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmeye bekliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜLDÜRGÜ KANYONU



Güldürgü, karnaz, çatalebek olmak üzere 3 bölümde incelenebilir. Güldürgü, form olarak sağlam olmayan toprak/kaya arası bir formda, yaklaşık 2 kilometre uzunluktadır. Suyun katman katman oyduğu geniş bir yapıda olan kanyonda, duvar yüksekliği 50-150 metre arasında değişmektedir. Güldürgü etabı çoğunlukla toprak ve çürük kayalardan oluşur, 35 metrelik bir uçurumla Karnaz mevkiine açılır.