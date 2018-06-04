Turistler Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.



Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Akçapınar sahilinde sudan çıkmayan sörfçüler, güzel vakit geçirmeye çalıştı. Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor.



YILDA ORTALAMA 15 BİN SPORCUYU AĞIRLIYOR

Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline bu spor için yılda ortalama 15 bin sporcu geliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, yaptığı açıklamada, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.



Ceylan, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı sörf tutkunlarının gelerek eğitim aldıklarını, eğitimlerinin ardından sahilde rüzgarla dans ettiklerini dile getirdi.