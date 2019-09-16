Nevşehir'in Göreme beldesinde, dedelerinin geçmişte han olarak işlettiği binayı 1978 yılında restore ederek halı mağazasına dönüştüren Süleyman İkman'ın, Türkiye'nin dört bir yanından satın aldığı el dokuması rengarenk halılara, yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.



Duvarları ile zemini çeşitli renk ve desendeki halılarla kaplanan 450 yıllık tarihi han, sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yapmak isteyenlerin de uğrak mekanı haline geldi.



Mağazanın kurucusu Süleyman İkman, yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır halıcılık yaptığını söyledi.



Çocuklarının eski hanın duvarlarını farklı renklerdeki halı ve kilimlerle kapladığını belirten İkman, turistlerin halılarla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştıklarını, ortaya çıkan güzel görüntülerin kısa sürede daha fazla insanın mağazaya akın etmesini sağladığını dile getirdi.



İkman, eski handa hem halı satışına hem de fotoğraf çektirmek isteyen turistlere ev sahipliği yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"El sanatlarına değer verdiğim için 1978'den beri çalıştırdığım bu mağazaya Anadolu kültürünü anlatan farklı desen ve renklerde dokuma halılarını topluyorum. 40 yıllık birikim nedeniyle binlerce çeşit dokuma halı ve kilim, mağazamızın bölümlerinde sergileniyor. Günlük yaklaşık 500 turist geliyor, hem alış veriş yapıyor hem de sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çektiriyor"



Dokuma kilim ve halıların her birinin desenlerinde, dokumacıların duyguları, aşkları ve hikayelerinin gizli olduğuna değinen İkman, renk ve desenlerin anlamlarını anlattıkları turistlerin Anadolu kültürüne hayranlık duyduklarını aktardı.

Sedat İkman ise küçüklüğünden beri tarihi handa sergilenen halı ve kilimlerin satışında babasına yardım ettiğini, son yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla mağazanın yeni bir kimlikle tanınır hale geldiğini ifade etti.



Dedelerinin işlettiği 17 odalı eski hanı babasının halı mağazasına çevirdiğine dikkati çeken İkman, şunları kaydetti:



"Mağazamızın her bölümünde değişik kültürel değerleri içeren halılar var. Fakat son 4 yıldır, burada fotoğraf çektirenler sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapınca farklı yönden ilgi görmeye başladı. Buradaki halıların tamamı kök boya ile yapılan el emeği, göz nuru halılar. Fotoğraf çektirme konusuna daha çok ilgi gösteriyorlar, ihtiyacı olanlar halı da satın alıyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler burada fotoğraf çektirmekten keyif alıyor. Biz de onlara yardımcı olmaktan keyif alıyoruz. Biz burada, teknoloji ile sanatı aslında bir noktada birleştirdik. Günümüzde sosyal medyanın öneminin artmasıyla mağazamızın ünü ülke sınırlarını aştı"



Ailenin en genç kuşağından torun Süleyman İkman da renk renk, desen desen halılar arasında gezmekten ve fotoğraf çektirmekten hoşlanan turistlerin saatlerce vakit ayırdıkları eski hanın, Kapadokya'daki turizm çeşitliliğine katkı sağladığını vurguladı.



İkman, halıların fiyatının 300 liradan başladığını ve 30 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.