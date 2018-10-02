Ordu Aybastı'da bulunan Perşembe Yaylası temiz, serin havası ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.



Özellikle her yıl temmuz ayında düzenlenen güreş ve kültür festivaliyle yoğun ilgi gören yayla, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerlerinden.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, son yıllarda yapılan tanıtım faaliyetlerinin sonuç verdiğini belirterek, Perşembe Yaylası'na ilginin arttığını söyledi.



Yerli turistlerin yanı sıra başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden turistin Perşembe Yaylası'na geldiğini anlatan Gündoğar'a göre, ziyaretçiler yaylaya hayran kalıyor.



TURİST SAYISI CİDDİ ORANDA ARTTI



Göreve geldikleri 2009 yılında Perşembe Yaylası'nın yıllık ziyaretçi sayısının ortalama 200 bin olduğu bilgisini veren Gündoğar, yaptıkları birçok çalışmayla yaylaya gelen turist sayılarını ciddi orada artırmayı başardıklarını belirtti.

Perşembe Yaylası'nı yaşanabilir bir bölge haline getirmeyi başardıklarını vurgulayan Gündoğar, "Bu yılın 9 aylık döneminde Perşembe Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turist sayısı 850 bin kişi. Bu da bizi son derece mutlu ediyor" dedi.



1,5 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAMAK İSTİYORLAR



Perşembe Yaylası'nda Türkiye'de eşi ve benzerinin bulunmadığı birçok özelliğin olduğunu söyleyen Gündoğar, "Perşembe Yaylası, doğal menderesi, Çiseli Şelalesi, mesire alanı, kent ormanı, eti, suyu ve 912 yıldır yapılan güreş ve kültür festivaliyle gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor" diye konuştu.



Gündoğar, yaylaya daha fazla turist çekebilmek için önlerinde 5 yıllık hedeflerinin olduğunu da belirterek, yaylanın doğallığını bozmadan konaklama problemini aşacaklarını vurguladı.



Gelecek 5 yıl içerisinde yaylada 1,5 milyon turisti ağırlama hedefleri olduğundan bahseden Gündoğar, bunu başarabilecek güçte olduklarını anlattı.

