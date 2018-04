Otel havlularına radyo frekanslı takip

İlişkili Haberler Dünyanın en zengin insanları seyahatlerinde nerede konaklıyor

Yiğitalp Laundry Kurucusu İkbal Yiğitalp Atik, havlu ve bornoz gibi tekstil ürünlerinin sayısını saptayabilmek için yeni bir çözüm geliştirdiklerini belirterek, “Şimdi otellere radyo frekansla (RFID) takip imkanı veren okuyucular koyuyoruz. Elbette misafir otelden ayrılırken onu durdurup bavulundan bornozu, havluyu çıkaralım diye değil ama en azından giden tekstil ürününün sayısını doğru hesaplayabilmek için böyle bir uygulamaya gittik” dedi.



Atik, Yerelden Globale Küresel Markalarımız ve Global Kadınlarımız Konferansı’nda çamaşır yıkama (Laundry) alanında kullandıkları yenilikçi teknolojiyi anlattı.



Çamaşır yıkamada hacim büyüdükçe karışıklık riskinin arttığını anlatan Atik, “Bana her zaman sorulur, ‘50 ton çamaşır karışmıyor mu, bir otelin çamaşırı başka bir otele gitmiyor mu?’ Her birimizin nasıl bir TC kimlik numarası varsa bir her bir tekstile bir çip koyduk, radyo frekansla çalışan RFID çipi koyduk. Tekstil fabrikaya girdi, yıkandı, sonra otele sevk oldu, bu havlular, çarşaflar müşteriler alıp gitti mi, bu tekstiller nerede, kaçı otel için maliyet oldu. Bunların tamamını tespit edebiliyoruz” bilgilerini verdi.



RFID çiplerle turizm işletmelerinin tekstillerinin kaç yıkama geçirdiğini, erken yırtılma olup olmadığını da tespit edebildiklerini anlatan Atik, RFID teknolojilerinin hem turizm hem de laundry şirketlerinin iş süreçlerine önemli katkılar sağladığını söyledi.



HER GÜN 50 TON ÇAMAŞIR GİRİŞ ÇIKIŞI OLUYOR



Atik, turizm müşterilerinin otellerden tekstil ürünü aşırmasıyla mücadelenin zorluğuna dikkati çekerek, "Şimdi otellere radyo frekansla takip imkanı veren okuyucular koyuyoruz. Elbette misafir otelden ayrılırken onu durdurup bavulundan bornozu, havluyu çıkaralım diye değil ama en azından giden tekstil ürününün sayısını doğru hesaplayabilmek için böyle bir uygulamaya gittik" ifadelerini kullandı.



Turizmci olarak başladığı iş hayatında modern çamaşır yıkama alanında kaliteli ve titiz yıkama boşluğu fark ederek bu alana yöneldiğini belirten Atik, “İlk başta otelimizin altında kendimiz yıkamamızı yapıyorduk, yıkama konusunda titiz davranınca komşu oteller de yıkama işlerini yapmamız için bize ricada bulundu. Yıkaması yaptığımız otel sayısı 10 oldu, 50 oldu, otelin altındaki bir katı daha kullanmaya başladık, sonra bir katı daha. Yani iş işi doğurdu. Geldiğimiz noktada ise Hadımköy’deki fabrikamıza her gün Türk Hava Yolları başta olmak üzere çeşitli 5 yıldızlı otellerin 50 ton kirli çamaşırı giriyor, 50 ton temiz çamaşır çıkıyor” bilgilerini verdi.



Atik, RFID alanında Türkiye’de çok fazla uygulama olmadığını ifade ederek, bu teknolojiyi laundry sektörüne kendilerinin uyarladığını söyledi.