Oteller için sürdürülebilirlik kriterleri açıklandı

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (WTTC), oteller için açıkladığı sürdürülebilir kriterleri üç kategoride 12 başlıktan oluşuyor. Bu kategoriler; verimlilik, gezegen ve insanlar... WTTC’nin programına katılacak oteller, su ve enerji kullanımının azaltılması, karbon emisyonlarının azaltılması, atıkların azaltılması, keten yeniden kullanım programının uygulanması, yeşil temizlik ürünlerinin kullanılması ve plastik pipetler, karıştırıcılar ve diğer tek kullanımlık atık malzemelerin ortadan kaldırılması dahil olmak üzere yıl sonuna kadar sekiz zorunlu kriteri başarmak durumunda. Otellerin bulunduğu bölgedeki yerel halka fayda sağlayacak programlar ortaya koyması ve eşitliği teşvik etmesi de diğer kriterleri oluşturuyor.



EN KÜÇÜK OTELLERİ BİLE KAPSAYACAK



WTTC CEO'su Julia Simpson yeni programın amacının sektör genelinde en iyi uygulama bilgilerine daha iyi erişim sağlamak olduğunu, böylece sektör daha sürdürülebilir gelecek için bir hedefe doğru ilerlerken ne kadar küçük olursa olsun hiçbir otelin bunun gerisinde kalmamasını hedeflediğini söylüyor. Simpson, "Sürdürülebilirlik tartışılacak bir konu değil ama her küçük otel, nasıl fark yaratılacağına dair bilgiye erişemez. Bu uygulama, herkesin küresel bir standarda erişmesini sağlayacak" diyor.



DOĞRULAMA PROGRAMI DA YOLDA



WTTC, program için kriterleri ve minimum gereksinimleri tanımlamış olsa da, dördüncü çeyrekte tamamlamayı planladığı, katılımcılar için bir doğrulama süreci üzerinde de çalışıyor. Programın Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) kriterleri gibi daha gelişmiş girişimlerle uyumlu hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca programa katılacak otellerin GTSC tarafından akredite edilmiş üçüncü parti bir sertifikalandırma şirketi aracılığıyla sürdürülebilirlik sertifikası alması için de çalışmalar yapılacak.