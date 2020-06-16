Oteller 'yeni normal'e hazır (NTV ekibi önlemleri yerinde görüntüledi)

Şezlongların arasında en az 1.5 metre mesafe bırakılıyor, havlular el değmemesi için paketli veriliyor, plajda dezenfeksiyon yapılıyor...

Corona virüs önlemleriyle sezonu açan turizmde artık 'yeni normal' bu.

Hijyenin öncelik haline geldiği otellerde, tatilin güvenli bir şekilde geçirilmesi için çok sıkı önlemler alınıyor.

NTV ekibi 'yeni normal' döneminde alınan önlemleri, Muğla Göcek'teki "D-Resort Göcek"te görüntüledi.

YENİ MİSAFİR İÇİN 12 SAAT ARA



Bu sezon tatilcilerin kalacakları oteli seçerken çok titizlikle davranacaklarını söyleyen D-Resort Göcek Genel Müdürü Demet Gürel Gönenli, bu doğrultuda hijyen ve sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Gönenli, "Misafir 'check out' ettikten sonra 12 saat, minimum 12 saat odayı satmayarak, bütün filtreler değişiyor. Ozonla temizleniyor, oda kilitlendikten sonra 12 saat sonra yeni bir misafir için açıyoruz" dedi.



Otellere alınan corona virüs önlemlerini gösteren "Sağlıklı Turizm Belgesi" veriliyor. Turizm Bakanlığı koordinasyonunda verilen sertifika zorunlu değil. Misafirlerine sorumlulukları gereği bu sertifikayı alma mecburiyetinde olduklarını söyleyen Gönenli, her ay habersiz şekilde yapılan denetimlerle sertifikasyonun denetlendiğini söyledi.

TURİST ÖNLEMLERİ SORUYOR



Corona virüs tatil beklentilerini de değiştirdi. Turistlerin genelde kalmak istedikleri otelleri telefonla arayarak alınan önlemleri sorduğu belirtildi. Bu dönemde telefonla rezervasyonda artış yaşandığını söyleyen D-Resort Göcek Satış ve Pazarlama Müdürü Harun Nalbant, "Çünkü canlı bir rezervasyon yetkilisinin aldığımız önlemleri duymak istiyor misafirler. Dolayısıyla insanları rahatlatıyor" diye konuştu.



MENÜLER TEKNOLOJİYLE BULUŞTU



Corona virüs önlemlerinin en sıkı uygulandığı yer ise restoranlar. Sandalye ve masaların kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edildiğini söyleyen D-Resort Göcek Yiyecek-İçecek Müdürü Özgür Akın, şunları söyledi:



Elle teması önlemek için menülere 'QR kod' tanımlatıp, teknolojik altyapıyla bunu gerçekleştirmiş olduk. Daha güvenli oldu. Teması ne kadar azaltırsak o kadar iyi, bizim, misafirlerimizin sağlığı için."