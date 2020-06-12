Oteller 'yeni normal'e hazır (NTV ekibi önlemleri yerinde görüntüledi)

Şezlonglar dezenfekte ediliyor, asansörlerden odalara, kumsaldan, restorana otellerin her yeri, her gün defalarca temizleniyor...



Turizmde yeni sezon, corona virüs önlemleriyle başladı.Turizmciler, tatilinizi en güvenli şekilde geçirmeniz için sıkı tedbirler aldı.

NTV ekibi 'yeni normal' döneminde alınan önlemleri, Marmaris Hisarönü'ndeki "D Maris Bay" otelinde görüntüledi.

Alınan yoğun önlemler nedeniyle tatile çıkmanın şu an daha güvenli olduğunu söyleyen D Maris Bay Odalar Bölümü Yöneticisi Furkan Askoviç, "Evvelden işletmeler kendilerine göre uygulamalar yapıyorken, şimdi belirli şartlara uymak zorundasınız. Ve bunlar da hayatımızı daha iyi hale getirdi. Tatile çıkmak daha güvenli, daha sağlıklı" dedi.

MASKE ZORUNLULUĞU

Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesine göre çalışanların maske takması zorunlu. Çalışanlar sağlık kontrollerinden geçiyor, her gün ateşleri ölçülüyor.

Çalışanların her sabah güvenliğe giderek ateş ölçtürdüğünü söyleyen D Maris Bay Misafir Tanıma Müdürü Tuğçe Ergüven, "Ofis ve otel içinde maskesiz hiçbir yere gidemiyoruz. Arkadaşlarımız eldiven kullanmak zorundalar. Bu gibi şeyler değişti" ifadelerini kullandı.

TELEFONLA KAREKOD UYGULAMASI



Restoranlarda masalar arasına fiziki mesafe bırakıldı. Açık büfeler sınırlandırıldı. Menülere dokunup temas edilmesini engellemek için, telefonla karekod uygulamasına geçildi. Masalarda da tek seferlik ürünler kullanılıyor.



Tatile çıkmak isteyenlerin rahat hissetmesini dilediklerini belirten D Maris Bay Genel Müdürü Cenk Türkmenoğlu ise önlemlerle ilgili bilinç geliştiğini ifade etti. "Salgından öte sağlık güvenliği haline geldi" diyen Türkmenoğlu, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla biz işletmelerde bu güvenlikleri, en üst seviyeye çıkartarak, misafirlerimizin de kendi önlemlerini aldıklarını varsayarak, bence huzur içinde geçirecekleri bir yaz sezonu oluşturduğumuza inanıyorum."



"ALIŞTIKLARINDAN DA TEMİZ"



Odalardaki temizlik de en üst seviyede. Misafir ayrıldıktan sonra oda havalandırılıyor, dezenfekte ediliyor, ozon makinesiyle temizleniyor. Misafirlere maske, alkollü mendil ve dezenfektandan oluşan hijyen çantaları veriliyor. Bu önlemlerle ilgili bir değerlendirme yapan D Maris Bay Kat Hizmetleri Müdürü Dilek Turhan Koyuncu, tatilcilerin alıştıkları temizlikten bile daha temiz bir ortama geleceklerinin altını çizdi. Koyuncu, "Sağlıklarını riske atmayacaklarını bilsinler, rahat rahat tatil geçirecekler dedi.

İKİ AŞAMADA KABUL



Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesine göre misafir, otele kabul edilmeden önce yapılması gereken en önemli işlem ateşin ölçülmesi. Ateşi belirlenen sınırın, yani 38 derecenin üzerinde olanlar otellere kabul edilmeyecek. İkinci olarak tatilcilerden, "son iki ay içinde hastaneye başvurdunuz mu, 14 gün içinde Covid-19 vakasıyla temas ettiniz mi?" gibi soruların olduğu sağlık bildirim formunu doldurması istenecek.



KUMSALDA MASKE ZORUNLU DEĞİL



Peki kumsalda maske takmak zorunlu olacak mı? Bakanlık genelgesine göre; maske takmak zorunlu değil. Ama eğer misafir isterse otel yönetimi maske temin etmek zorunda.



ŞEZLONG ARASINA 1,5 METRE



Şezlonglar arasında 1,5 metre mesafe olması ise zorunlu olacak. Bir misafirin kullandığı şezlong ancak dezenfekte edildikten sonra başka bir misafirin kullanımına sunulabilecek.



Turizmciler haziran düşük yoğunluklu geçse de, temmuz-ağustosta tatil yerlerinin hareketlenmesini bekliyor.