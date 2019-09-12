Türkiye’nin ilk otobüs firması Kamil Koç resmen el değiştirdi. 1000 araçlık filosu bulunan Kamil Koç'un Flixmobility GMBH'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştı. Rekabet Kurumu ise başvuruyu inceledi ve şirketin Flixmobility GmbH’ye devrini onayladı.



DEVİR İŞLEMLERİNE İZİN VERİLDİ

Rekabet Kurulunca, Göksu Seyahat ve Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.



Kamil Koç 2013 yılında Actera Group'a 65 milyon dolara satılmıştı. Actera Group'un başında İsak Antika bulunuyor. Şirketin merkezi İstanbul'da.

TÜRKİYE'NİN İLK KARA YOLCU TAŞIMA ŞİRKETİ 'KAMİL KOÇ'



1926 yılında kurulan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye'nin ilk kara yolu yolcu taşıma şirketi olarak 93 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Kâmil Koç toplam 67 il, 271 ilçede ve 861 bilet satış noktası bulunuyor. Firmanın ortalama bin 100 araçlık filosu bulunuyor. Şirket 2020'de bin 800 araçlık filoyla 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. bugün Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor.

"100 YILLIK DENEYİMDEN FAYDALANACAĞIZ"



Geçtiğimiz günlerde anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan FlixMobility Kurucusu ve CEO’su Jochen Engert, “Kamil Koç’u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız.



Biz FlixBus olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye’deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç’un neredeyse yüz yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız. Teknoloji platformumuz ve diğer yeniliklerimizle Türkiye’deki otobüs yolcularına uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve daha bütüncül bir seyahat deneyimi sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.



FLIXMOBILITY HAKKINDA



2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor.

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