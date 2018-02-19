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Türkiye'nin Iğdır ili, Ermenistan sınırındaki Tuzluca ilçesinde oldukça geniş bir alanda yer alan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla dikkati çekiyor.

Tuz madeniyle bilinen bölgede oluşan toprak yapısının büyük bir bölümünü tuz oluştururken özellikle yüksek kesimlerden görülen renk cümbüşü adeta büyülüyor.



Iğdır-Kars karayolunun 50. kilometresinden başlayan ve yaklaşık 20 kilometrelik alanı kaplayan tepelerde, doğanın sunduğu birbirinden güzel manzaralarla yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması amaçlanıyor.



Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz, yaptığı açıklamada, görünüşüyle dikkat çeken tepelerin ziyaretçilerini cezbettiğini söyledi.

Tepelerin çoğunun tuz madeni olduğunu ve Türkiye'nin 200 yıllık tuz ihtiyacını karşılama kapasitesi bulunduğunu belirten Engindeniz, "Tuzluca'nın genel olarak jeolojik yapısı çok farklıdır, bu farklılığı toprak yapısına baktığımızda görüyoruz. Çok renkli toprak yapısı var, kırmızı, açık kahverengi, boz rengi topraklar mevcuttur. Yıkanan topraklar olduğundan bu toprakta bitkilerin tutunması da zordur, dolayısıyla bitki örtüsünden mahrum bir bölgedir" dedi.



"YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLER BURAYI MUTLAKA GÖRMELİ"

Bölgeye gelen turistlerin bu tepelerin arasından geçen güzergahı kullandığı hatırlatan Engindeniz, şöyle devam etti:



"Tepeler görsel olarak insanların ilgisini çekiyor, rengarenk bir özelliğe sahipler, bu da dikkatleri cezbediyor. Böyle bir oluşumun bu bölgede olması burası için büyük bir şans. Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler burayı mutlaka görmeli, yürüyüş yapmalı. Hakikaten çok renkli yapıya sahip tepelerin doğal güzellikleri, fiziki şartları insanların dikkatini çekebilecek ve buraya yönlendirebilecek niteliktedir. Burada terra rosa denilen topraklardan büyüklü küçüklü birçok tepe bulunmaktadır. Burası bir gökkuşağı rengindedir ve bakınca bu lezzeti görme şansınız var"

"YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN HARİKA"

Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı bölgesinde turizm faaliyeti yapan bir firmanın sahibi Serpil Önal ise şunları söyledi:



"Turlarımızı genellikle tarihi mekanlara yapıyoruz, fakat bazı turistler doğal güzellikleri de görmek istiyor. Tuzluca'da çeşitli renkleri barındıran bu tepeler de oldukça geniş alana sahip ve ilgi çekici. Gökkuşağı Tepeleri doğada yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek için harika alan. Bazı ziyaretçilerimiz burada yürüyüşü tercih ediyor. Tepeleri, bölgeye ilk defa gelenlerin kesinlikle görmesi gerektiğine inanıyorum"



"GÜNEŞ TEPEDEYKEN RENK CÜMBÜŞÜ ORTAYA ÇIKIYOR"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muhammed Akkuş ise "Tepeler çok güzel bir renk karışımıyla görenleri adeta büyülüyor, özellikle güneşin tam tepede olduğu saatlerde en güzel manzaralarını sergiliyor" dedi.



Tepelerin fotoğrafçılar için sergilediği görselliğe işaret eden Akkuş, şunları kaydetti:



"Tepeler ilk bakıldığında adeta çölü andırıyor. Daha önce bu alanda yaptığımız foto safarilerde bazı yaban hayvanlarına da rastladık. Tepelerin kapladığı alandaki her bölgede farklı renkler görmek mümkün. Bazı yerler sadece kırmızı, boz veya kahverengi, bazı alanlarda ise renkler iç içe girmiş durumda"