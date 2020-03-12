Rusya'dan 100 dolara 7 günlük Türkiye turu

Rus Business FM sitesinde yayınlanan haberde, corona virüs salgınının yanı sıra petrol fiyatlarının çakılmasına paralel olarak rublenin değer kaybetmesinin Rus turizm endüstrisini zora soktuğuna dikkat çekildi.



RUSYA'DAN 100 DOLARA 7 GÜNLÜK TÜRKİYE TURU

Rus tur operatörleri müşterilerini kaybetmemek adına büyük indirimlere gitmeye başladı. Bir tur acentesi 28 bin rubleye (2400 TL) Dominikler turu satarken, bir başka tur yüzde 60 indirim yaptığını duyurdu. Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren bir tur operatörü ise 100 dolara (620 TL) 7 günlük Türkiye turları satıyor. En büyük düşüşler virüsün vurduğu ülkelerden biri olan Tayland turlarında.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, bu yıl pazarda yüzde 3-4 oranında bir artış beklenirken, en az yüzde 1-3'lük bir daralma bekleniyor.



Rusya Turizm Ajansı'nın gidilmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu ülke sayısı şimdilik 4. Bunlar Çin, Güney Kore, İran ve İtalya.



Konuyla ilgili bir başka haberde Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın tur operatörlerine yardım eli uzattığı bilgisi yer aldı.

Bakanlık, Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne bir yazı yazarak sektörün iptaller nedeniyle uğradığı zarara dair bilgi istedi. Tahminlere göre, hükümet tur operatörlerine 1 milyar ruble (14 milyon dolar) civarında bir yardımda bulunabilir.

(TurkRus)