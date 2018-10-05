İlişkili Haberler Kristal kar üstünde kayağın adresi: Sarıkamış Cıbıltepe

Kars'ta sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, her sandalyesinde 6 kişinin oturabileceği modern telesiyej hattı yapılıyor.



Sandalyelerin ön kısmı rüzgardan camlı korumalı, bilgisayar donanımlı olan 2 kilometre uzunluğundaki telesiyej hattı, 77 sandalyesi ile saatte ortalama 3 bin kişi taşıyacak.



Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Kars Valiliği koordinesinde yapımına başlanan ve yaklaşık 42 milyon liraya mal olacak telesiyej, kayak sezonuna yetiştirilecek.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"



Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, pistler bölgesinde yeni mekanik tesislere ihtiyaç olduğu için telesiyej yapımına karar verildiğini söyledi.



Toksoy, Sarıkamış'a özellikle kış turizminde yerli ve yabancı turistlerin her yıl katlanarak ilgi gösterdiğini belirterek, bu nedenle ilçede gerek konaklama, gerekse pistler bölgesindeki talepler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını anlattı.



Kayak merkezindeki mekanik tesislerin yenilenmesinin sürdüğünü söyleyen Göksal Toksoy, şöyle konuştu:



"Geçen yıl mekanik tesislerimizin yetersizliğini gördük, bu anlamda mekanik tesislerimizi rahatlatacak yeni ilave mekanik tesisler yapıyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığından alınan ödeneklerle, onların desteğiyle Özel İdaremiz buradaki mekanik tesisi ihale etti, şu an yapılıyor. İnşallah yeni sezona yetişecek"

"TESİSİ YENİ SEZONA YETİŞTİRECEĞİZ"



Toksoy, Cıbıltepe'ye gelen misafirlerinin soğuktan, rüzgardan etkilenmemesi için son teknoloji telesiyej yapmaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bu sene çok sayıda kayaksever, turist, misafir bekliyoruz. Artık tesislerde istasyonlarda yığılma olmayacak. Kayakseverler beklemeyi sevmiyor, kaydıktan sonra teri soğumadan tekrar zirveye çıkmak istiyor. Biz de kayakseverlerin rahatlığı için tesisi yeni sezona yetiştireceğiz. Gelen kayakçılarımız Sarıkamış'ın sarıçam ormanlarında, dünyanın en kaliteli kristal toz karının olduğu yerde keyifli ve huzurlu kayak yapsınlar diye onlara her türlü alt yapıyı hazırlıyoruz"

DİĞER DAĞLAR DA MASTER PLANA ALINACAK



Master planı doğrultusunda yeni mekanik tesislerle Sarıkamış'ı çevreleyen dağların birbirine bağlanacağını anlatan Göksal Toksoy, "Kayakseverler arttıkça biz de dağı ona göre planlıyoruz. Hatta dağın master planını yaptırıyoruz, yakında bitecek. Yeni pistler, yeni mekanik tesisler ihtiyaç oldukça yapılıyor" dedi.



Toksoy, 3 bin rakımlı Sıpkaç Dağı'nın da master planına dahil edildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Cıbıltepe karşısında Ağbaba, Balıklı dağları var. Çamurlu Dağ ve Cıbıltepeyi birbirine bağlayacak mekanik sistem kuruyoruz. Onun için master plan hazırlıyoruz"