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Vali Türker Öksüz, Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve 2019-2020 kış sezonuna hazırlanan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde sezon öncesi hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Vali Öksüz, ilk olarak yapımı devam eden ve Türkiye’de sadece Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hizmete girecek olan kapalı sistem ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, 2 kilometre uzunluğundaki yeni telesiyej sistemi, mekanik tesisler, pistlerin ışıklandırılması ve 4 kilometre uzunluğundaki yeni slalom pistinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, daha sonra Kütük Ev’in konaklama, kafeterya ve kayak odası bölümleri ile yapımı devam eden yeni otel inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Vali Türker Öksüz, Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin her yıl yapılan çalışmalarla cazibesinin her geçen gün daha da arttığını kaydetti. Öksüz, yeni sezonda geçen yıla göre daha fazla turist hareketliliği beklendiğine dikkat çekti.

Vali Türker Öksüz, “Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin mevcut durumuna ilaveten bu yıl yapımına başlanan yeni telesiyej sistemi, ilave pistler, pistlerin ışıklandırılması, yatak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Yeni otel inşaatlarının bitirilerek hizmete sunulmasını planlıyoruz. Kayak Merkez yeni sezonda dünyaya hitap edecek. Yapılan çalışmalarla yerli ve yabancı misafir sayısında artış olacak. Bu da ilimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” dedi.

Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, bir süre kayak merkezini inceledikten sonra bölgeden ayrıldı. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin 2019-2020 kış sezonuna iddialı girmesi bekleniyor.