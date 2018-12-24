Kars Valisi Türker Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, kış turizminin kayak pistleri başta olmak üzere mekanik tesisler, çeşitli eğlence, ulaşım ve konaklama tesisleri gibi ciddi ve yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren bir turizm şekli olduğunu söyledi.



Kış turizm alanlarının yer seçimi ve alanın doğru planlanmasının önemini vurgulayan Öksüz, "Anadolu'muzun Kafkaslara açılan kapısı, serhat şehri, Ebu'ul Hasan Harakani diyarı olan ilimiz UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmiş olan Ani Antik kentiyle, kalesi ve tabyalarıyla tarihi camileri, saraylarıyla ülkemizin açık hava müzesidir" dedi.



Öksüz, kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış ilçesinin de gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili, kristal beyaz kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz doğasıyla ülkenin cennet köşelerinden biri olduğunu vurguladı.



Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin her türlü kış sporuna uygun olduğunu belirten Öksüz, şunları kaydetti:



"Kayak merkezi, Kars'a ve havalimanına yakın, çığ tehlikesinin olmadığı sarıçam ormanları içerisinde, Alpler'de ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar üzerinde kaliteli kayağın marka adresidir. Saatte 4 bin 600 kişi taşıma kapasiteli 4 otomatik geçiş sistem özellikli dijital turnikeli telesiyej sistemi ve toplam uzunluğu 22 kilometreyi bulan 9 kayak pistiyle her türlü kış sporuna uygundur"



"HEDEF 1 MİLYON 600 BİN KİŞİYİ AĞIRLAMAK"



Eski Ulaştırma, Denicilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Sarıkamış'ta bulunan kayak merkezinin bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



"İpek Yolu üzerinde önemli bir konumu olan, Kars'ın, Sarıkamış'ın kış turizmi anlamında layıkıyla bundan sonraki planlamalarını yapabilmesi çok önemli. Özellikle Doğu Ekspresi'ni sadece Ankara'dan Kars'a misafir getiren olarak görmemek gerekiyor. Kış turizmi anlamında baktığınızda güzergah üzerindeki bütün şehirlerin aktivitelerinin de birbirini tamamlar olması gerektiği ifade edildi. Bu anlamda da Sarıkamış ve Kars turizmi ne kadar önemli, Doğu Ekspresi ile ne kadar örtüşüyor, bence çalışmanın önemli kısımlarından birisi de bu"



Sarıkamış'taki turizmi 12 aya yaymayı planladıklarını ifade eden Arslan, "Yılda yaklaşık 300 bin kişiyi Sarıkamış'ta ağırlıyoruz, hedef 1 milyon 600 bin olması. 20 yıllık master planındaki hedef bu. Yaklaşık bin kişi bu alanda çalışıyorken bunun 9 bin 20 kişi olması planlanmış durumda ve 5'er yıllık periyotlarla yatırımlar öngörülmüş" diye konuştu.



TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da Sarıkamış'ın, 90 bin şehidiyle bilinen, son zamanlarda kış turizmiyle anılan bir şehir olduğunu kaydetti.



DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, kapsamlı bir proje hazırlandığını belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde kayak merkezi olan Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta kış turizminin daha pazarlanabilir hale getirilmesi ve oradaki fiziki altyapıyı iyileştirilmesi noktasında çalışma yaptık. Öncelikle Sarıkamış Kayak Merkezi ile kış turizmine endeksli olarak bir master planı hazırlanmasıyla idaremizin bir hizmet alım ihalesiyle bunun ihalesini yaptık" dedi.



Karayolları 18. Bölge Müdürlüğündeki toplantıya, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, bazı protokol üyeleri ile yetkililer katıldı.