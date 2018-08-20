Bayram tatilini körfezin 75 kilometrelik şeridinde yer alan Erikli, Enez, Mecidiye, Danişment, Yayla, Sultaniçe ve Gökçetepe gibi sahillerde geçirmek isteyenler, rezervasyonları günler öncesinden yaptı.



Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bayram tatili boyunca otel, pansiyon ve kiralık evlerin yüzde yüz dolulukla hizmet vereceğini söyledi.



Hacıoğlu, "Saros Körfezi, Edirne için bulunmaz bir nimet, adeta cennetten bir köşe. İlimizin Saros Körfezi'ne yaklaşık 76 kilometrelik kıyısı bulunuyor. Bu 76 kilometre mavi denizle yeşil ormanın adeta iç içe olduğu bir yer. Denizle ormanın buluşması bir doğa harikası. Körfezin zaten kendine has özellikleri var. Dünya üzerinde kendini temizleyebilen birkaç körfezden bir tanesi. Özellikle suyun temizliği ve akvaryumu andıran yapısıyla dalış turizmine çok uygun bir alan. Binlerce insan Saros'a dalış yapmak için geliyor. Aynı zamanda Saros'un kıyısında ormanla iç içe olan köyler agro turizm açısından çok önemli" dedi.



Saros'un ziyaretçilerine doğayla iç içe bir tatil sunduğunu anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti: "Bölgenin İstanbul'a en yakın Ege kıyısı olması, yollarının geçmişe göre çok iyi olması ve ulaşılabilir olması sebebiyle ziyaretçi sayısı arttı. Bu yıl temmuz ayının yağışlı geçmesi bölgedeki turist yoğunluğunu biraz etkilese de havaların mevsim normallerine dönmesi ve sıcaklıkların artmasıyla bugünlerde inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyor. Saros Körfezi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlere yüzde yüz dolulukla hizmet verecek."



Bu arada Saros dışında Kırklareli ve Tekirdağ sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Mürefte ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajlar ilgi çekiyor.

