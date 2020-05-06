Schengen vizesi başvuruları başlıyor

İtalya ve Almanya için Türkiye'den vize başvuruları için yetkili kuruluş olan iDATA, corona virüs salgını sonrası yaşanabilecek olası yoğunluğun önüne geçmek için ilgili konsolosluklarla koordineli olarak resmi online randevu rezervasyonu işlemlerine başlama kararı aldı.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 12:30

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Yapılan açıklamaya göre, 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren şirket websitesi üzerinden kayıt olup vize başvuruları için rezervasyon yapanlar, sistem açılır açılmaz öncelikli sıra numaralarıyla vize işlemlerini yoğunluktan etkilenmeden gerçekleştirebilecekler.

Açıklamada, "Bu hizmet için konsolosluklar tarafından belirlenmiş standart ücretlerin dışında bir hizmet bedeli almayacak olan şirket, söz konusu rezervasyon sistemi sayesinde olası yoğunluğun önüne geçmek isterken, oluşturulacak sosyal mesafe ile de başvuru sahiplerinin sağlıklarını yasalarca belirlendiği şekilde korumayı öngörüyor.

Üstelik online rezervasyon için başvuru sahiplerinin seyahat tarihlerini tam olarak belirtmelerine gerek duyulmuyor, kişiler resmi başvuru gününden altı ay sonrasına kadar diledikleri tarih için rezervasyon yapma şansına sahipler.

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