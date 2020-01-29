Schengen vizesinde önemli değişiklik (Schengen vize ücreti ne kadar, başvuruda istenen belgeler)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Euro'dan 80 Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına Euro olarak tahsil edilmektedir"



Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak 20 Euro'luk zammı geçtiğimiz Haziran ayında onaylamıştı. AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uyguladığı olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 euroluk ücret 80 euroya çıkartılacak.

Söz konusu ücret, AB vatandaşlarının aile üyeleri, öğrenciler, araştırmacılar ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Peki Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının istediği Schengen vize başvurusu nasıl yapılır?

SCHENGEN VİZE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER



Schengen vizesine başvurusu öncesinde en önemli belge elbette Pasaport. Pasaportu aldıktan sonra gidiş amacınız ve gideceğiniz ülkeye göre seçim yaptıktan sonra randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu belgelerinizi hazırlayabileceğiniz bir tarih belirleyerek almanızda fayda var.



Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.



Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor.



Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.

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