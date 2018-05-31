Doğuş Turizm’in Mytha Hotel Anthology çatısı altındaki yedi olağanüstü otelinden birisi olan D Maris Bay, Mayıs ayında ses getiren yeniliklerle kapılarını açtı.

La Guerite ve Ruya’dan sonra Datça’nın hemen karşısındaki Simi Adası’nın en meşhur balık ve deniz ürünleri restoranı Mano’s da Datça Yarımadası’ndaki muhteşem konumuyla dünyanın en özel otellerinden biri olan D Maris Bay’de misafirlerini bekliyor.



ŞEF MANO 23 YILDIR EGE'NİN EN İYİLERİNDEN

Özel baharatlı ekmeğinden ızgara ahtapota Mano's lezzetleri

KRALLAR MİSAFİRİ OLDU

Restoranın sahibi Mano, ilk restoranını 23 yıl önce Simi Adası’nda açtı. Kendi adını verdiği restoranında şeyhlerden, krallara, politikacılardan ünlü şarkıcılara kadar birçok elit misafiri ağırlayan Mano, bu sezon Yunan mutfağının seçme lezzetleriyle D Maris Bay’ın eşsiz turkuaz sularıyla bembeyaz kumlarının buluştuğu beş plajından birine Mano’s ile konuşlandı.



Yunan adalarını aratmayan lezzetler bu yaz Mano’s D Maris Bay’de

Mano’s D Maris Bay, denizden masaya gelen taptaze balıklar, istiridye, ızgara ahtapot, deniz kestanesi gibi başlangıçlar, ev yapımı sarımsaklı ve baharatlı ekmekler ve yunan mezelerinden oluşan eşsiz menüsüyle misafirlerini adeta Yunan adalarındaymış gibi hissettirecek. Mano’s D Maris Bay’de misafirler, sadece lezzetli yemeklerin keyfine varmakla kalmayacak, Yunan müzikleri ve tabakların kırılacağı Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçası olan sirtaki partileri ile de eğlenceye doyacak.

Şef Mano'nun spesiyalleri artık Mano’s D Maris Bay’de...

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