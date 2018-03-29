SunExpress, Diyarbakır'ı Avrupa'ya bağlıyor

2018 yaz sezonunda Türkiye-Avrupa uçuşlarını artırmaya devam eden SunExpress, 19 Haziran 2018 tarihi itibariyle Diyarbakır kalkışlı olarak Almanya'nın popüler destinasyonları Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf'a haftada 1 kez sefer düzenleyecek. SunExpress, sunduğu bu yeni bağlantılarla birlikte Diyarbakır'ı Avrupa'ya direkt tarifeli seferle bağlayan ilk havayolu oldu.

İç hatlarda da Diyarbakır'dan Antalya ve İzmir'e kesintisiz olarak tarifeli sefer düzenleyen SunExpress, İzmir'e, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 uçuş, Antalya'ya ise haftanın büyük çoğunluğunda günde 2 kez, bazı günler ise tek sefer düzenliyor.

"DİYARBAKIR'I AVRUPA'YA BAĞLAYACAĞIMIZIN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"

Diyarbakır'da basın mensupları ile bir araya gelen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, SunExpress'in Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan havayolu olduğunu belirterek, “İzmir ve Antalya dışında, Anadolu'nun 9 kentinden Avrupa'da 17 kente direkt tarifeli sefer düzenliyoruz. Şimdi, bu illerin arasına Diyarbakır'ı da dahil etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi.



SunExpress'in ilk olarak 12 yıl önce Diyarbakır'dan, önce İzmir'e sonra aynı yıl Antalya'ya tarifeli seferler düzenlemeye başladığını belirten Çalışkan, “Biz, SunExpress olarak Diyarbakır'ı, Ankara ve İstanbul dışında İzmir ve Antalya'ya bağlayan ilk hava yoluyduk. Bugün ise büyük bir mutlulukla sizlere Diyarbakır'ı Avrupa'ya bağlayacağımızın müjdesini veriyoruz. Diyarbakır'ın ana taşıyıcısı olarak bundan sonra hem iç hatlarda hem dış hatlarda Diyarbakır'ı tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu olacağız. 2018 yaz sezonuyla beraber, artık Diyarbakır'dan Almanya'da Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover'e uçacağız. İlk uçuşumuz 19 Haziran'da Frankfurt ile başlayacak, daha sonra 21 Haziran'da Düsseldorf ve 22 Haziran'da ise Hannover ile devam edecek. Tabii ki bunlarla sınırlı kalmıyoruz, İzmir ve Antalya üzerinden bağlantılı uçuşlarla Diyarbakır ı Avrupa'da 18 noktaya bağlamaya da devam edeceğiz'' dedi.



Bu uçuşlarla beraber SunExpress'in Diyarbakır daki koltuk kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Çalışkan, “2018 Yaz sezonunda Diyarbakır'a toplam 1.656 uçuş gerçekleştireceğiz ve toplamda 312.984 koltuk arz edeceğiz'' dedi.



“Diyarbakır'a uçtuğumuz ilk günden bu yana toplam 2.823.752 yolcu taşıdık“ diyen Çalışkan, bu uçuşların Diyarbakır iş ve turizm hayatına önemli katkı sağlayacağını ve amaçlarının bu uçuşları artırarak sürdürmek olduğunu belirtti. Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, toplantının sonunda Diyarbakir Valisine uçak maketi hediye etti.

