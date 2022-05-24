Sürdürülebilirlik Portekiz turizmini kurtarabilir mi?

Portekiz Turizm Bakanı Rita Marquez, ülkesinin daha fazla turist çekmek için sürdürülebilirlikten yararlanabileceğini düşünüyor. Marquez, bunu sağlayabilmek için “yükselen deniz seviyesi tarafından çekilen kumları telafi etmek amacıyla kumsalın sürekli ve dikkatli bir şekilde yenilenmesi, kıyı savunma yapısının korunması ve kıyı dalgakıranlarının taranması” gibi farklı çabalara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Turizm Bakanı, ülkesinin bunu başardığı takdirde 2027'de 28 milyar euro turizm geliri elde edebileceğine inanıyor.



Portekiz’in pastoral manzaralar, çarpıcı denizler ve gerçekten lezzetli gastronomi gibi olağanüstü varlıklara sahip olmaması nedeniyle basit bir turizm pazarlamasıyla satılmasının mümkün olmadığını savunan Marquez, “Farklı bir bakış açısıyla çalışmamız ve bu işte ana trendlere doğru uzmanlaşmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik bugün müşteriler tarafından olumlu görülüyor” diye vurguladı.



Portekiz, bu hedefe ulaşmak için Mindelo ve Ribeiro de Silvares arasındaki kumul sistemini korumak amacıyla 800 bin euro’luk bir müdahale protokolü imzaladı. Ayrıca ülke, kıyı şeridinde yapılacak diğer mücadele yöntemlerinin finansmanı için bütçeyi 143 milyon euro seviyesine kadar çıkarmayı planlıyor.