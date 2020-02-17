THY 2019 yılı gelirini açıkladı

Türk Hava Yolları A.O. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen resmi açıklamaya göre; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 1 milyar 530 milyon 828 bin TL kar elde edildi.

Söz konusu tarihler arasında toplam 73 milyar 171 milyon 298 bin 944 TL'lik net satış rakamına ulaşan THY, dış hatlar satışlarında 63 milyar TL'nin üzerine çıktı.



Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Airbus 321 Neo tipi uçakları yere indirildi. Motorlarında sorun yaşanan uçaklarda inceleme sürüyor. Türk Hava Yolları'nın filosunda yer alan ve yakıt tüketimi konusunda en verimli uçaklardan olan Airbus 321 neo tipi uçakların Pratt&Whitney üretimi motorlarında yaşanan sorun nedeniyle uçuşlardan çekildiği öğrenildi.