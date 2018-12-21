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Türk Hava Yolları (THY), Hint havayolu şirketi IndiGo ile kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu, Hindistan’ın en büyük iç hat taşıyıcısı olan IndiGo ile anlaşma yaptı.



THY ile IndiGo’nun gerekli tüm yönetim ve mevzuat onaylarının alınması akabinde etkinlik kazanacak ortak uçuş ve karşılıklı iş birliği anlaşması sayesinde her iki hava yolu, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara çok daha esnek seyahat imkanı sağlayacak.



İş birliğiyle THY, Hindistan iç hatlarında IndiGo tarafından sefer icra edilen noktalara bilet satışı yapabilecek. IndiGo da, THY'nin kapsamlı uçuş ağı üzerinden, sefer düzenlemediği birçok Avrupa noktasına ulaşabilecek.



Uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olarak imzaladığı ilk kod paylaşımı anlaşması sayesinde IndiGo, THY'nin icra ettiği İstanbul ötesindeki 20 sefere kendi "6E" kodunu ekleyerek, bilet satışı yapabilecek. THY de IndiGo’nun Hindistan iç hatlarında gerçekleştirdiği seferlerde kendi "TK" kodu ile bilet satışı imkanına kavuşacak.



Anlaşma ile kod paylaşımlı ortak seferlerde seyahat eden yolcular, nihai varış noktalarına kadar check-in yapabilecek ve daha kesintisiz bağlantı olanaklarına sahip olabilecek.



Açıklamada görüşleri yer alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, transfer merkezi İstanbul’a sefer düzenlemeye başlayan her hava yolu şirketini evde karşılıyor ve ağırlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Ekşi, "IndiGo ile bu iş birliğimizin, Hindistan çıkışlı ve varışlı yolcularımıza sağlayacağı imkanlar çerçevesinde büyük bir fırsat oluşturacağına inanmakla birlikte; önümüzdeki süreçte daha da geliştirmeyi planladığımız ortak çalışmalar ekseninde önemli bir paya sahip olacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesini yaptı.



IndiGo Genel Müdürü Rahul Bhatia ise ilk kod paylaşımı anlaşmasını yapmaktan büyük bir heyecan duyduklarını kaydederek, "Bu stratejik ortaklık, İstanbul’a gerçekleştirmeyi planladığımız doğrudan seferleri desteklemesinin yanı sıra, yolcularımıza sunduğumuz seyahat seçeneklerini, Türk Hava Yolları’nın kapsamlı uçuş ağı ile İstanbul ötesi noktaları da kapsayacak şekilde genişletecektir" ifadelerini kullandı.

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