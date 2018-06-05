Türk Hava Yolları (THY), İzmir Adnan Menderes Havalimanından Almanya'nın Münih, Hamburg, Berlin kenti ile Kuveyt’e yaz boyunca direkt uçuş yapacak.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir-Münih (MUC), İzmir-Hamburg (HAM), İzmir-Berlin (TXL) hatlarında icra edilecek karşılıklı seferler, haftada 2 frekans olarak planlandı.



İzmir-Münih seferleri 7 Temmuz, İzmir-Hamburg seferleri 23 Haziran, İzmir-Berlin seferleri ise 1 Temmuz itibariyle icra edilecek. İzmir-Kuveyt (KWI) seferleri, haftada 1 frekans karşılıklı düzenlenecek, 8 Haziran itibariyle icra edilmeye başlayacak.



THY ve uçuş tarifesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere THY internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.