Vietnam’ın en büyük iki şehri Ho Chi Minh ve Hanoi’ye seyahat eden misafirlerinin beklentilerini göz önünde bulundurarak direkt uçma kararı alan Türk Hava Yolları, 11 Eylül 2019 itibarıyla Ho Chi Minh’e haftalık yedi, Hanoi’ye ise altı frekans (pazar günü hariç) uçuş gerçekleştirecek. Başkent Hanoi’ye olan uçuşlar da 2020 yılının nisan ayı itibarıyla yedi frekansa çıkarılacak.



Saigon Nehri’nin çevrelediği Ho Chi Minh Kenti 2010 yılının aralık ayında bayrak taşıyıcının uçuş ağına katıldı. Güneydoğu Vietnam'da bulunan metropol, ülkenin finans merkezi, en kalabalık ve en çok ziyaretçi alan şehridir. Kent, şık gökdelenleri, süslü tapınakları ve pagodaları ile popüler bir turizm merkezidir.



Bayrak taşıyıcının 2016 yılının haziran ayında uçuş başlattığı Hanoi ise dünyanın en eski başkentlerinden biridir. Şehir, farklı toplumların etkisi ile oluşmuş tarihi mimarisi ve zengin kültürüyle gezginlere benzersiz bir seyahat deneyimi imkânı sunuyor. Aynı zamanda Kuzey Vietnam'ın ticari, kültürel ve eğitim merkezi olan Hanoi, UNESCO Dünya Mirası olarak ünlü Ha Long Koyu’na çok yakın bir konumda bulunuyor.

