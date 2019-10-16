Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, Tanzanya'da başkent Darüsselam ve Kilimanjaro'nun ardından Zanzibar'ı da uçuş ağına ekledi.



Haftada üç sefer olarak Zanzibar uçuşlarını başlatan THY, geçen yıl 2 ilave frekansla uçuşlarını haftada 5 sefere, daha sonra ise haftada 7 güne çıkardı.



Bayrak taşıyıcı hava yolu, Zanzibar'a direkt sefer düzenleyen tek Avrupalı tarifeli hava yolu olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor.



Zanzibar'a başlatılan seferlerin ardından THY, özellikle Sırbistan, Çekoslovakya, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerin yanı sıra Rusya, Orta Avrupa ve Küba'dan da adaya önemli ölçüde yolcu taşıyor.



Gerçekleştirilen seferler nedeniyle ada halkı arasında Türkiye'nin bilinirliği de artıyor. Ayrıca Türkiye ile Zanzibar arasında ticari amaçlı seyahatlerde de büyük oranda artış gözlemleniyor.



Zanzibar, her mevsim turistlerin tatil için gidebileceği bir iklime sahip.



Turizm açısından en yoğun talep ise haziran-ekim ile aralık-şubat arasında oluyor. Zanzibar, halkının Müslüman olması ve kültürel yakınlık dolayısıyla Müslüman turistler için de önemli bir tatil noktası.



Zanzibar, ayrıca dünyanın en büyük baharat üreticisi konumunda. Turizmin yanı sıra balıkçılık da adanın ana gelir kaynaklarından biri.

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