THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.



Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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Seyahatinizi planlarken bulduğunuz uygun fiyatları "Fiyatı Koru" ile sabitleyin, Türk Hava Yolları ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarla uçun!



Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz! 👇#TürkHavaYolları — Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 15, 2021