THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması

Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 17:42
Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.
Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 15, 2021
Seyahatinizi planlarken bulduğunuz uygun fiyatları "Fiyatı Koru" ile sabitleyin, Türk Hava Yolları ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarla uçun!
Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz! 👇#TürkHavaYolları