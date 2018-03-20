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THY'den yurtiçi bilet erken rezervasyon kampanyası

Anadolu Ajansı

Seyahat

THY, erken rezervasyon kampanyası ile yurt içi seferlerde 66 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına uçuş imkanı sağlıyor.

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Türk Hava Yolları (THY), erken rezervasyon kampanyası ile yurt içi seferlerde 66 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına uçuş imkanı sağlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 20-25 Mart'ta satın alacakları biletlerle 1 Ekim- 27 Aralık'ta uçuşlarını yapabilecek.

Kapsam dışı seyahat dönemi 26-30 Ekim olarak belirlenen kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, THY web sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

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